Jataí sedia lançamento de livro sobre a relação de JK com Goiás

No último sábado, no Memorial JK, foi realizada cerimônia de lançamento do livro “Goiás no destino de JK”, do escritor e jornalista Hélio Rocha. A solenidade foi realizada em Jataí porque foi aqui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek prometeu que iria transferir a capital do país para o Planalto Central, caso fosse eleito para a presidência do Brasil.

A história

Tudo aconteceu no dia 4 de abril de 1955, quando aconteceu o primeiro comício do então candidato, aqui em Jataí. Depois de seu discurso de estreia na campanha presidencial, JK concedeu a palavra ao público. O jovem Antônio Soares Neto perguntou se o candidato cumpriria a Constituição, que previa a mudança da capital para o centro do país. JK respondeu que sim e, cinco anos depois, inaugurou Brasília.

Hélio Rocha trabalhou por muitos anos no jornal “O Popular” e em outros órgãos de imprensa do Estado, além de ter escrito vários livros sobre a política estadual. Recentemente lançou uma obra sobre a história do Goiás Esporte Clube.