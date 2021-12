Empresa do ramo do agro leva voluntários para revitalizar escola municipal em Rio Verde

A Nutrien Soluções Agrícolas, uma das maiores plataformas de soluções agrícolas do País, em parceria com a Rede Educare, que realiza projetos voltados à educação em todo o Brasil, leva para Rio Verde o programa Escola Transforma. O programa é parte do Nutrien Transforma, iniciativa da Nutrien para alavancar o engajamento da empresa com os projetos sociais nas comunidades em que atua visando do desenvolvimento local.

Com o objetivo de criar parcerias sustentáveis de apoio à educação em escolas públicas municipais nos locais que a Companhia opera e possibilitar a interação dos funcionários com a comunidade, um grupo de voluntários da Nutrien vai revitalizar a fachada e entregar um novo playground e rampa de acesso à sala modular, o que irá contribuir com a oferta de vagas da Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental (EMREF) Vale do Rio Doce. Também serão realizadas atividades recreativas com as crianças, como oficinas de música e artes.

Estarão presentes, além dos representantes da escola, o Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Rio Verde Miguel Rodrigues Ribeiro .

SERVIÇO:

Revitalização da EMREF Vale do Rio Doce

6 de dezembro, segunda-feira

Das 9h às 15h

GO-040, Fazenda Rioverdinho - Via Jataí 42.322 Km - Assentamento Rioverdinho, Rio Verde - GO