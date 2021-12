Vereador pede que posto do Incra seja instalado novamente em Jataí

Mantelli reivindica galerias pluviais para avenidas

O vereador Vicente Mantelli reivindicou à administração municipal a implantação de galerias pluviais na Avenida dos Fazendeiros e na Avenida dos Rodoviários. “A intenção é minimizar os transtornos causados às comunidades margeadas nas avenidas supracitadas, especificamente no período chuvoso”, explicou. “Em época de chuvas, os moradores de ambas as vias convivem com diversos problemas causados pelo excedente de água, desde o acúmulo de lixo trazido pelas enxurradas até a infestação de insetos e animais peçonhentos”.

Marina pede recapeamento de trecho da Rua Léo Lince

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo recapeamento asfáltico de boa qualidade, com canaleta lateral, na Rua Léo Lince, em toda a extensão da quadra em que está localizada a Universidade Federal de Jataí (UFJ), entre as ruas Riachuelo e Tiradentes. “Com a chegada das chuvas, a tendência é aumentar os buracos que estão surgindo naquela quadra”, alertou. “Os usuários utilizam a via, que dá acesso a muitos bairros e inclusive a várias instituições de ensino, como UFJ, Colégio Dinâmico, Colégio Cesut, Escola Talento e outras, e alegam que este benefício atenderá não só servidores e alunos das instituições de ensino, mas sim grande parte de moradores dos setores Aeroporto, Conjunto Rio Claro I, II e III e bairros Primavera, José Bento, Epaminondas e adjacentes, que comumente reclamam que os serviços de tapa-buracos não têm surtido o efeito esperado naquela quadra, tornando-se ineficientes e consequentemente gerando gastos desnecessários ao poder público”.

Abimael quer instalação de polo do Incra em Jataí

O vereador Abimael Silva sugeriu a celebração de uma parceria entre a prefeitura e a superintendência regional do Incra para a criação de um polo do órgão federal em Jataí. “Dessa forma, o município passaria a contar com servidores específicos para atender os assentamentos localizados no município”, explicou. “Neste caso a parceria pode ter prazo determinado, até a conclusão e a entrega dos títulos aos proprietários das parcelas de terra. Em visita ao órgão federal, foi constatado o real interesse do mesmo para compor essa parceria com o município”.

Adilson quer passarela para pedestres sobre córrego

O vereador Adilson Carvalho requereu ao executivo a construção de uma passarela para pedestres na ponte localizada na Rua Miguel de Assis, sobre o córrego Diacuí, que liga os bairros Maximiano Peres e Vila Progresso. “Aquela ponte é bem estreita, localizada próxima à Justiça do Trabalho, e trata-se de uma via bastante movimentada. Vale mencionar também que o período chuvoso causa o empoçamento de água no local, causando vários transtornos aos pedestres. Desse modo, entendemos ser viável a construção dessa passarela como forma de garantir uma maior segurança aos mesmos e melhorar o tráfego do local”, afirmou ele.