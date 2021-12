Aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Jataí

Abimael pede reforma da UBS do Rio Paraíso

Por Francisco Cabral

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a reforma da unidade básica de saúde do assentamento Rio Paraíso. Trata-se de reivindicação recorrente de pacientes e funcionários daquele posto. “Em visita ‘in loco’, imediatamente foi constatado que se trata de uma demanda coerente e certa. É notória a necessidade da realização de reforma e demais ações para a preservação e segurança dos indivíduos que utilizam a unidade de saúde”, assegurou ele. “Tal benefício irá oferecer uma melhor condição de trabalho para os profissionais de saúde e consequentemente um melhor atendimento para as pessoas que procuram o posto”.

Alessandra requer fachada com identificação na escola Leopoldo Nonato

A vereadora Alessandra do Adote requereu ao executivo a implantação de fachada com identificação do nome da Escola Municipal Leopoldo Nonato de Oliveira. “As homenagens póstumas são uma importante forma de valorizar as pessoas que já partiram desta vida e que contribuíram significativamente com o nosso município”, disse ela. “Ao reconhecermos os trabalhos prestados por aqueles que já faleceram, ajudamos a criar a identidade histórica do nosso município, bem como incentivar a continuação dos trabalhos. Por fim, as homenagens póstumas são um verdadeiro ato de amor aos familiares, pois constitui-se prova unânime de reconhecimento aos méritos do ente querido. Desse modo, solicitamos o devido destaque do nome do homenageado na Escola Municipal Leopoldo Nonato de Oliveira, pois, ao fundo da referida escola o nome está desgastado e não havendo sequer menção em sua frente”.

Adilson quer município no programa Wi-Fi Brasil

O vereador Adilson Carvalho reivindicou ao deputado federal José Mário Schreiner que realize gestões junto ao Ministério das Comunicações para que o município de Jataí seja incluído no programa Wi-Fi Brasil. A iniciativa leva conectividade em alta velocidade a todas as localidades do país, onde há nenhuma ou pouca conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais da política pública de telecomunicações. O intuito do programa é a inclusão digital da população, seja por hipossuficiência econômica ou não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência e por isso não conseguem contratar serviços de internet banda larga. “Visto que em nosso município parte da população ainda tem difícil acesso à internet, principalmente alunos que residem na zona rural, tal benefício irá contribuir muito com as escolas-polo do município, possibilitando a participação dos mesmos nas aulas online”, declarou.

Carlinhos pede retomada da Feira da Noite

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à prefeitura que seja retomada a Feira da Noite em Jataí. A chamada Feirinha era realizada todas as quintas-feiras e foi interrompida em função da pandemia de Covid-19, em março de 2020. “A Feira da Noite era uma tradição jataiense que, além de gerar inúmeros empregos diretos, haja vista serem mais de 30 famílias trabalhando no local, proporcionava lazer e resgatava o velho hábito de frequentar as praças públicas”, declarou. “Os locais onde a feira acontecia se tornavam um ponto turístico de Jataí. Lá os visitantes podiam encontrar uma alimentação variada que valoriza a gastronomia local, o artesanato e a confecção”.