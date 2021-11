Globo volta a receber mais verba do que TVs religiosas do governo Bolsonaro

Por Aline Carlêto / JO

A TV Globo, constantemente criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, voltou a ser a emissora que mais recebe verba do governo. A informação foi noticiada pela Revista Veja. A maior parte das verbas foi destinada para publicidade da administração federal por meio da Secretaria Especial de Comunição (Secom).

Do início do ano até novembro, a TV recebeu R$54 milhões, mais do que todo o ano de 2020 (R$50 milhões) e 2019 (33,3 milhões). Record e SBT, que mais receberam verba nos últimos dois anos, voltaram a ocupar segundo e terceiro lugar.

Enquanto em 2019 e 2020 as TVs religiosas receberam R$3,8 milhões e R$3,2 milhões, neste ano, o valor caiu para R$ 1,1 milhão. A mudança veio após parecer do Tribunal de Contas da União que apontou falta de critérios para rateio do dinheiro, já que a audiência da Globo é maior do que a da Record.

Fonte: Jornal Opção