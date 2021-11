Enel oferece desconto de até 50% para inadimplentes

Melhor oportunidade de negociação do ano está disponível para todos os clientes até o dia 31 de dezembro;

A ação Quita Fácil oferecerá desconto de até 50% e os clientes ainda poderão parcelar suas dívidas.

Goiânia, 29 de novembro de 2021 –A Enel Distribuição Goiás lançou nesta semana a ação Quita Fácil com condições especiais de negociação de dívidas para todos os seus clientes. A iniciativa tem como objetivo estimular a regularização daqueles que estão inadimplentes junto à empresa, além de facilitar essa negociação com descontos, redução de juros e diversas opções de parcelamento. A campanha que começou nesta semana, se estenderá até o dia 31 de dezembro e os clientes poderão realizar a negociação até mesmo sem sair de casa, pelo Portal de Negociação, disponível no site da empresa, pelo aplicativo Enel Goiás ou pelo Call Center (0800 062 01 96). Aqueles que preferirem realizar a negociação pessoalmente, podem procurar qualquer uma das lojas de atendimento espalhadas no Estado.

O Diretor de Mercado da Enel Brasil, Luiz Flávio Xavier, explica que as condições de negociação definidas nesta ação – Quita Fácil – são as melhores oferecidas aos clientes neste ano. “Muitas pessoas querem encerrar o ano com as suas contas em dia e o objetivo da Enel é que, por meio dessa ação, os clientes encontrem mais facilidades para negociar, já que a empresa estará oferecendo descontos expressivos de até 50%, além de isenção de juros e parcelamentos ainda mais longos”, afirma. “A empresa está trabalhando em ações para se aproximar cada vez mais dos seus clientes e entendemos que facilitar o pagamento, principalmente, de contas já atrasadas, será um diferencial neste final de ano”, ressalta.

As condições especiais de negociação estão disponíveis para todos os clientes da Enel, incluindo comércios, indústrias, residências e propriedades rurais. Aqueles clientes com débitos vencidos há mais de 180 dias poderão ter descontos de até 50% do valor total da dívida, com a possibilidade de ainda parcelar em seis vezes – uma entrada de 10% mais cinco parcelas. O desconto incide sobre o total da dívida do cliente com a empresa, incluindo juros, multa e atualização monetária, e haverá cobrança de 1% de juros de financiamento. Para aqueles clientes com débitos vencidos há menos de 180 dias, a Enel também facilitará a negociação com parcelamento em até 12 vezes – uma entrada de 10% mais 11 parcelas – e não haverá cobrança de juros. Confira todas as condições disponíveis acessando o link: https://www.enel.com.br/pt-goias/Informativos/negociacao-enel-go.html

Onde negociar:

Lojas e postos de atendimento Enel em todo o Estado - horários e endereços podem ser consultados no link https://www.eneldistribuicao.com.br/go/lojas.aspx.

Call Center: 0800-062-0196.

Portal de Negociação – Exclusivamente para clientes com débitos vencidos há menos de 180 dias: https://www.enel.com.br/pt-goias/Para_Voce/negocie_sua_divida.html#

Aplicativo da Enel Goiás - Exclusivamente para clientes com débitos vencidos há menos de 180 dias.

Acesse todas as condições de negociação neste link: https://www.enel.com.br/pt-goias/Informativos/negociacao-enel-go.html