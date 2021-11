Programa de habitação para mulheres vítimas de violência doméstica

Por Francisco Cabral

A Câmara aprovou projeto dos vereadores Alessandra do Adote, Marcos Patrick e Marina Silveira que garante que os programas habitacionais promovidos pelo município de Jataí tenham como prioridade a mulher vítima de violência doméstica e familiar. “Há 536 casos por hora no Brasil de mulher vítima de violência doméstica e familiar, e em quase 70% das ocorrências o autor das agressões é o namorado, o marido ou o ex-marido”, afirmaram os autores da matéria. “Os dados revelam que na esmagadora maioria dos casos em que as mulheres são vítimas o agressor possui vínculo afetivo com a vítima.

Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil, aponta o Datafolha. Dezessete milhões de mulheres (24,4% do total) sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. A violência doméstica e familiar contra a mulher precisa ser combatida todos os dias. Ao viabilizar mecanismos que visem contribuir para minimização desta violência, teremos uma sociedade mais justa e menos doente. Por isso a necessidade de prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de imóveis oriundos dos programas habitacionais, uma vez que a maioria das vítimas depende financeiramente de seus companheiros e acaba aceitando uma vida de violência por não ter para onde ir”.