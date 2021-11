Mais uma instituição de ensino em Jataí recebe autorização para ministrar mais um curso superior

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a Una Jataí, que integra o ecossistema Ânima Educação, a ofertar bacharelado em Direito. Com a novidade, a Faculdade passa a ofertar 20 cursos nas áreas de saúde, agrárias, engenharias, gestão, e tecnologia, atendendo mais de 1700 alunos de Jataí e região. A Faculdade aguarda a publicação do MEC, no Diário Oficial da União, para iniciar os processos seletivos para os interessados em ingressar no novo curso. No entanto, interessados nesta graduação já podem demonstrar interesse por meio do WhatsApp (64) 9 9275-4142.

A visita do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e MEC à unidade, aconteceu neste mês e na oportunidade foram avaliadas dezenas de critérios em relação à graduação e a Faculdade, como a infraestrutura, projeto pedagógico e qualidade do corpo docente. A Una Jataí recebeu avaliação máxima na maioria dos indicadores analisados pelos especialistas. O diretor da microrregional da Una, no Triângulo Mineiro e Goiás, Everton Luiz dos Santos, destaca a importância desta avaliação e ampliação do portfólio de cursos. “Seguimos o propósito de transformar as cidades e região onde atuamos, por meio da educação. Esta avaliação com nota máxima confirma que estamos no caminho certo e que oferecemos diferenciais no projeto pedagógico e infraestrutura aos alunos, além das atividades de extensão com foco na comunidade. Com mais este curso ampliamos o nosso portfólio, e já adianto que outras autorizações estão em andamento e em breve teremos mais novidades, sempre com o compromisso de oferecer o que há de melhor em educação, transformando vidas”, destacou o diretor.

A última pesquisa do Censo da Educação Superior coloca em destaque a procura pelo curso de direito, sendo que em 2019, última edição do estudo, havia mais de 830 mil estudantes matriculados na graduação, em todo o Brasil. Segundo a gerente da unidade, Ariane Mutti, o interesse da população pela área foi um forte motivo para a ampliação do portfólio. O novo bacharelado tem a duração de 10 semestres.

Ariane comemora a aprovação do novo curso, destacando que a novidade contribui para a diversidade de cursos ofertados pela Faculdade. “Como instituição de ensino que busca sempre oferecer uma educação moderna, inovadora e inclusiva, é muito gratificante recebermos a autorização do MEC para ofertarmos o bacharelado em direito. Isso possibilitará que nós atendamos uma outra parcela na comunidade que buscava por este curso e iremos conseguir incluir ainda mais jovens e adultos da cidade de Jataí”, destacou ela.

Por fim, Ariane reforça a importância da empregabilidade, empresabilidade e acessibilidade não apenas para as novas graduações, mas para todas as 20 que são oferecidas pela Faculdade. “Assim como em nossos outros cursos, o projeto pedagógico do curso de direito foi estruturado com base nestes pilares que são fundamentais para a Una há 60 anos. Eles prezam para que seja garantido aos nossos estudantes, ainda no ensino superior, vivências práticas constantes e um contato com o mercado de trabalho, que garantirá um diferencial profissional importante à esses jovens”, explica.