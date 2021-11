Alego Ativa acontece em Jataí

Durante o evento, foram oferecidos à comunidade, de forma gratuita e simplificada, serviços jurídicos, de saúde e de capacitação profissional

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), participou neste sábado, 27, da 11ª edição do programa itinerante Alego Ativa na cidade de Jataí, localizada na região Sudoeste do estado. Foram cerca de 67 frentes de serviços nas áreas jurídica, de saúde, de assistência social e de capacitação profissional, oferecidas com o apoio de 39 instituições parceiras. De iniciativa da Mesa Diretora dessa 19ª Legislatura, o objetivo do projeto é atender a demandas imediatas da comunidade local e ampliar a representatividade do Parlamento goiano com a sociedade.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), o sucesso de mais uma edição do programa se deu graças ao empenho da Prefeitura e Câmara Municipal de Jataí, além da atuação das instituições parceiras. Lissauer ressaltou o desejo do Parlamento de levar o programa a todas as regiões do estado e para os municípios em que haja a necessidade dos atendimentos oferecidos. “O intuito é buscar, a cada edição, mais parceiros para que a gente consiga entregar muitos serviços imediatos e de qualidade à nossa população e, assim, aproximar, cada vez mais, o Legislativo da sociedade”, disse.

Lissauer demonstrou ainda enorme satisfação em representar, não somente a Casa, mas também, o município de Jataí, ao lado do deputado Zé Carapô (DC). “Durante uma audiência pública que sempre ocorre no evento, tivemos a oportunidade de ouvir as demandas das lideranças políticas locais e, também, da comunidade, para que possamos debater na Alego as dificuldades de cada região e viabilizar as políticas públicas necessárias", destacou.

O assessor da Diretoria de Assuntos Institucionais da Assembleia, diretor de Relações Institucionais da Federação do Comércio (Fecomércio) e idealizador do Alego Ativa, Simeyzon Silveira, reforçou a importância da realização do evento nas diversas regiões do estado. “É importante a gente observar que, mesmo as cidades relativamente mais prósperas, como Jataí, ainda têm uma necessidade muito grande de atendimento básico e essencial”, destacou.

Atendimentos

A ação em Jataí contou com a oferta de diversos serviços, como a emissão de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Passe Livre da Pessoa com Deficiência, Passaporte do Idoso, primeira e segunda vias de Registro Civil de Nascimento e Casamento. Além disso, foram promovidas consultas oftalmológicas com a Fundação Banco de Olhos (Fubog), pediatria, cardiologia, dentista, dermatologista, psicologia, coleta de sangue para doação, acupuntura, auriculoterapia, dentre outras especialidades.

O evento também contou com apresentações culturais, cortes de cabelo, recreação para as crianças, distribuição de mudas de espécies nativas do Cerrado (visando a preservação do meio ambiente), consulta ao SPC, negociação de débitos e atendimentos do Vapt Vupt. Além disso, foram ofertados cursos de capacitação e aperfeiçoamento, como de oratória, primeiros socorros e empreendedorismo, por meio da Escola do Legislativo e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Representando o prefeito de Jataí, Humberto Machado, o vice-prefeito, Geneilton Assis, salientou o grande número de atendimentos durante a 11ª edição do Alego Ativa. Segundo ele, o evento superou as expectativas. “Fizemos um chamamento durante cerca de três semanas e o resultado foi esse. Milhares de atendimentos as pessoas da nossa cidade, especialmente, à população mais carente. Sem dúvidas, um grande projeto e que superou todas as nossas expectativas", pontuou.

Audiência pública

Durante as edições do Alego Ativa, também são realizadas audiências públicas, com lideranças políticas da cidade e região, para apresentação de demandas ao Parlamento goiano. Em Jataí, foram destinados agradecimentos referentes aos benefícios levados à região por meio dos deputados Lissauer Vieira, Zé Carapô e pelo Governo de Goiás. Também foram apontadas as principais reivindicações locais.

Na ocasião, estiveram presentes a ex-deputada estadual Isaura Lemos; presidente da Câmara Municipal de Jataí, vereadora Marina Silveira Martins; os vereadores do município Alessandra do Adote, Durval Júnior, Carlinhos Canzi, Deuzair Parente, Genilson Santos, Marcos Patrick e Vicente Mantelli; prefeitos das cidades de Montividiu, Edson Coutinho; Porteirão, João Henrique e de Turvelândia, Siron Queiroz; presidente da Câmara Municipal de Acreúna; Breno Alves; presidente da Câmara Municipal de Rio Verde; Lucivaldo Medeiros; demais autoridades e lideranças políticas.

As demandas apresentadas são relativas a diversas áreas, com destaque para a Saúde e a Educação. A presidente da Câmara Municipal de Jataí, Marina Silveira, solicitou a criação de uma escola estadual, cujo nome deve homenagear a professora Taís Neves Carvalho, que perdeu a vida para a covid-19. O apelo da vereadora é para que a unidade de educação seja instituída no município até agosto do próximo ano.

Além disso, os vereadores solicitaram melhorias imediatas no Vapt Vupt do município. Eles pediram reforço em relação à infraestrutura e ao quadro de servidores para que a prestação dos serviços aconteça de forma adequada e satisfatória.

O presidente Lissauer ouviu as demandas e se comprometeu a trabalhar em prol de melhorias. “Anotamos todas as reivindicações e vamos trazer respostas. Essa questão do Vapt Vupt é fundamental. Vamos avaliar toda a dinâmica, verificar o que vem acontecendo e falar com o secretário de Administração do Estado, Bruno D’Abadia, para uma solução imediata”, ponderou.

Representando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o superintendente de Produção Rural Sustentável da Secretaria de Estado da Agricultura (Seapa), Donalvam Moreira, também assumiu o compromisso de ajudar a resolver os apontamentos feitos sobre o Vapt Vupt de Jataí. “Representando o Governo estadual, gostaria de me comprometer, junto ao Lissauer, com essa questão”, reforçou.

Lissauer afirmou que fará todo o esforço possível para atender, também, às demais reivindicações. “Podem ter certeza que a cidade de Jataí sempre terá as portas do nosso gabinete abertas para emendas parlamentares e demandas necessárias. O que pudermos fazer para viabilizar melhorias e benefícios, vocês podem contar conosco”, disse o presidente, ao reafirmar às lideranças políticas o olhar municipalista da 19ª Legislatura da Alego.

Colaboração

O diretor de Assuntos Institucionais da Assembleia Legislativa, Gustavo Sintra, destacou que a força do programa itinerante está no trabalho conjunto das 39 instituições públicas e privadas parceiras. “É muito gratificante vermos pessoas que realmente precisam de assistência social serem atendidas no Alego Ativa. Ficamos um ano e sete meses parados e, agora, estamos retomando os serviços. Não em sua totalidade ainda, mas com a mesma dedicação e carinho de sempre”.

O vice-prefeito de Jataí, Geneilton Assis, destacou o envolvimento da Prefeitura da cidade e da Câmara Municipal para a realização do evento que movimentou o município no fim de semana. “É um motivo de muita alegria. Nosso prefeito não mediu esforços para que nós conseguíssemos entregar, aqui, uma estrutura suficiente para atender à população em todas essas demandas”, frisou.

Dentre os parceiros presentes na 11ª edição do Alego Ativa, estavam a Fundação Banco de Olhos, Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-GO), Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL), Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

E ainda: Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar (Cremic), Vapt Vupt, Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) e Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), dentre outras entidades.

Última edição do ano

Ainda em 2021 ocorrerá a 12ª edição do programa itinerante Alego Ativa. O evento está marcado para o próximo dia 18 de dezembro, em Hidrolândia. Conforme o diretor de Assuntos Institucionais da Assembleia, Gustavo Sintra, a partir desta segunda-feira, 29, a diretoria se encarrega de organizar, naquele município, mais uma ação de sucesso, como têm sido as anteriores. “Com certeza vamos realizar mais uma excelente edição”, finalizou.