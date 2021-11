Programa de racionalização e modernização do trânsito em Jataí começa a ser aplicado

A Prefeitura de Jataí, por meio da Secretaria de Obras e Planejamento realizou na manhã do dia 25, quinta-feira, a retirada de duas rotatórias localizadas nos cruzamentos da rua Santos Dumont com a Minas Gerais, e na rua Salgado Filho com a Minas Gerais.

A ação que faz parte do Plano de Racionalização e Modernização do Sistema Viário e de Trânsito do município visa minimizar o risco de acidentes e auxiliar a fluidez nas vias de uma forma mais segura.

Nos próximos dias todas as rotatórias da rua Minas Gerais e da Marechal Rondon serão retiradas, e posteriormente em alguns pontos serão colocadas sinalizações semafóricas.

A Prefeitura solicita a compreensão de todos visto que a ação irá proporcionar mais desenvolvimento e melhorias para o trânsito da nossa cidade e pede que os condutores redobrem a atenção ao passar pelos trechos e respeitem as sinalizações e limites de velocidade das vias.