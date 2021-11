Em futuro próximo Jataí vai receber mais um cartão postal

O prefeito Humberto Machado, juntamente com o secretário de obras Tales Augusto Machado e o superintendente de licitações Antônio Manetta, tiveram reunião no último dia 25/11 de uma reunião com o empresário João Paulo Veiga Florentino, da empresa Florentino Arquitetura Paisagística Ltda, responsável pelo projeto arquitetônico da futura Praça Universitária, que será construída no Campus Riachuelo da UFJ.

A obra será realizada pela Prefeitura em parceria com a Universidade Federal de Jataí e será mais um ponto de lazer e entretenimento na cidade.