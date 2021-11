Senta que lá vem mais história

De Jatahy para Mato Grosso - Com espírito de desbravador, Antônio Cândido viu que poderia fazer algo em benefício não só da comunidade indígena, mas daquela zona de Mato Grosso.

TRAGÉDIA QUE O TORNOU DESBRAVADOR EM MATO GROSSO

O jataiense Antônio Cândido de Carvalho se tornou um dos expoentes da história de Mato Grosso no final século XIX. Filho de Carvalho Bastos, casou-se com Francisca Maria de Carvalho e tiveram três filhos: Jonas Cândido de Carvalho, Antônio Miranda de Carvalho e Ambrosina de Carvalho. Jonas foi um dos fundadores de Rondonópolis e principal parceiro do pai.

A esposa de Tonico Cândido, Francisca Maria de Carvalho, quando de seu casamento, ganhou de seus pais uma jovem escrava, a qual, pouco depois se engravidou e não sabia de quem. Assim que a criança nasceu, Francisca percebeu haver semelhança entre a criança e seu marido, e isso lhe trouxe suspeita de ser seu marido pai da criança. Dominada pelo ódio, acabou matando a recém-nascida. Antônio Cândido ficou tremendamente abalado com o fato e decidiu abandonar a esposa e seguiu para Mato Grosso, onde passou a morar.

A convivência com os índios lhe trouxe novos horizontes. Com espírito de desbravador, Antônio Cândido viu que poderia fazer algo em benefício não só da comunidade indígena, mas daquela zona de Mato Grosso. Depois de andanças acompanhado de indígenas e encontros com lideranças locais e políticos, acabou por assinar contrato para abertura de estrada de rodagem entre os rios Itiquira e rio das Garças, bem como estimular a navegação a vapor em ambos os rios, obras autorizadas pelo Assembleia Legislativa e pelo próprio Governo em Cuiabá.

A imprensa mato-grossense, acompanhando o desenvolver da grande obra, dava destaque ao evento, enaltecendo o desenvolvimento naquela região de Mato Grosso, além de beneficiar o sudoeste Goiás na comercialização de gêneros principalmente com a pequena Coxim, onde os fazendeiros do Sudoeste compravam sal e outros gêneros transportados em carros de boi.

O trabalho de Antônio Cândido de Carvalho, expandindo a navegação em grandes rios e a construção de estradas, deixou registrado, não só na imprensa, mas também em livros de autores consagrados de Mato Grosso. Antônio Cândido faleceu em 25/3/1.906, na fazenda de Antunes Maciel, denominada "Jatobá", em Mato Grosso.