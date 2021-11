Delegado Waldir entrega negociata dentro do governo Bolsonaro

Em entrevista ao The Intercept Brasil, o deputado Waldir Soares de Oliveira (PSL), ex-aliado de Bolsonaro, e mais conhecido como Delegado Waldir, revelou os bastidores da eleição que levou Arthur Lira (PP) à presidência da Câmara dos Deputados.

“A promessa de R$ 10 milhões em emendas do orçamento secreto para cada deputado que votasse em Lira. É o Bolsolão, o esquema de compra de votos do governo Bolsonaro”, diz um trecho da reportagem do The Intercept.

Delegado Waldir revelou detalhes de como funciona o “orçamento secreto” de Jair Bolsonaro, ou seja, a troca de votos por emendas do relator, “um novo tipo de rubrica de gastos que totaliza uma montanha de R$ 18,5 bilhões em 2021, propostos por deputados cujos nomes são mantidos em sigilo pela Câmara”.

“Waldir diz ter recebido a oferta de R$ 10 milhões em emendas em troca do voto em Lira. Pode ter sido até mais. Waldir, em dado momento da conversa, disse que outros R$ 10 milhões foram acordados no mesmo período, mas ele não soube precisar se também em troca do voto em Lira ou da aprovação de algum outro projeto à época”, diz um outro trecho da reportagem.

A reportagem também destaca o preço do voto a favor da reforma da Previdência: “Se o orçamento secreto é uma novidade, a troca de votos por emendas, não. Waldir me disse que, ao votar a favor da reforma da Previdência, em 2019, cada parlamentar teria direito a R$ 20 milhões em recursos do governo federal. O goiano, por ser líder do PSL, levou o dobro”.

Delegado Waldir foi o deputado federal mais votado em Goiás em 2018. Ele rompeu a parceria com Bolsonaro em novembro de 2019, em meio à crise que levou o presidente da República a deixar o PSL.

Procurado pelo Intercept, Arthur Lira afirmou, por meio de assessores, que só iria se manifestar após a publicação da reportagem.

Fonte: IstoÉ