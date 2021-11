Em Mineiros, assaltantes com fuzil levam R$ 4 mil de posto de combustível

Por Gabriella Oliveira

Na sexta-feira, 19, em Mineiros, dois assaltantes roubaram cerca de R$ 4 mil em um posto de combustível, após fazerem os funcionários de reféns usando um fuzil. A ação durou cerca de 20 segundos e a suspeita é que a arma usada era de brinquedo.

As imagens da câmara de segurança, mostram que no local estavam apenas um frentista e uma operadora de caixa. Os assaltantes chegam de moto e anunciam o assalto obrigando a operadora do caixa a entregar todo o dinheiro que havia ali.

Após pegar o dinheiro com a frentista, o assaltante sobe na moto e foge com seu comparsa. Por estarem usando capacete, os funcionários não souberam dar detalhes da aparência física dos assaltantes.

No sábado, 20, a equipe CPE Alfa da Polícia Militar (PM), prendeu um dos suspeitos do roubo, no o setor Vila Manoel Abraão. O rapaz tem 22 anos e tem antecedentes criminais.

Fonte: Jornal Opção