Escolas do Futuro retornam às aulas presenciais

Com o retorno das atividades comerciais / industriais presenciais, o avanço da vacinação em todo o estado de Goiás, e a diminuição de casos de internação de Covid-19, as Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFG) voltarão à modalidade 100% presencial. A partir deste 22 de novembro as escolas Basileu França, José Luiz Bittencourt, Luiz Rassi e Sarah Kubitschek abrirão as portas depois de quase dois anos fechadas, desde o começo da pandemia em março de 2020.

Para este retorno, as unidades das Escolas do Futuro de Goiás utilizarão o guia de implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc). O documento traz orientações para todos da escola, incluindo gestores, estudantes e equipes de limpeza, de acordo com as normas técnicas de segurança em saúde para evitar a transmissão da Covid-19.

Os cursos de capacitação e qualificação ofertados pelas EFG são totalmente gratuitos e visam atender as demandas de formação de profissionais que dominem tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, internet das coisas, big data, data science, robótica, STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), dentre outras.

As EFGs são vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e geridas, via convênio, pela Universidade Federal de Goiás/Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (UFG/CETT), e têm como objetivo elevar os níveis educacionais, científicos e tecnológicos no Estado, contribuindo com aumento da empregabilidade formal para redução das desigualdades sociais. Os cursos ofertados são distribuídos em três eixos tecnológicos: Design e Cultura; Informação e Comunicação; e Gestão e Negócios. Para saber mais detalhes sobre as trilhas de aprendizagem e dos cursos, visite o site efg.org.br.