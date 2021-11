Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Adilson requer galeria pluvial nas proximidades da Praça da Bandeira

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a construção de uma galeria pluvial acima da Praça da Bandeira, da Rua Dom Pedro II até a Rua Capitão Serafim de Barros. “Trata-se de uma via com declive bastante acentuado, onde as enxurradas descem com muita força, invadindo comércios, residências e até mesmo o prédio da Câmara Municipal de Jataí”, relatou. “Tal solicitação é feita, pois é uma forma de minimizar esse problema, pois, além de danos financeiros e materiais, muitos ali possuem estabelecimentos comerciais. Visto que a Avenida Rio Claro já possui ramais que comportam o volume de água das enxurradas que passam pela Praça da Bandeira, tal benefício irá contribuir para sanar os transtornos existentes”.

Carlinhos defende implementação do Sistema Conecta Educação

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu ao executivo que seja implementado em todas as instituições de ensino da rede municipal o Sistema Conecta Educação, programa de gestão tecnológica que agregará modernização aos procedimentos educacionais, através do software de reconhecimento facial dos alunos. “A finalidade é trazer investimentos e modernização de diversos procedimentos educacionais com o uso da tecnologia na nossa cidade, através da implementação em todas as instituições de ensino da rede municipal (escolas e Cmeis), por meio do registro da presença dos alunos e também de pais e profissionais da educação assim que chegarem na escola”, afirmou ele. “O equipamento fará o reconhecimento facial do rosto do aluno e liberará a sua entrada. O sistema de software conta com serviços de frequência escolar com reconhecimento facial, matrícula on-line, gestão pedagógica, aplicativo mobile, modulação de servidores administrativos e professores, prestação de contas, alimentação escolar, conexão com o Conselho Tutelar, biblioteca virtual, ponto eletrônico, acesso a índices educacionais do Brasil e do mundo, levantamento patrimonial, serviços de saúde, entre outros. O sistema trará segurança, controle para a merenda, auxiliará o trabalho dos professores, além de ajudar na prestação de contas ao município”.

Abimael pede construção de praça na Rua do Amarelinho

O vereador Abimael Silva requereu à prefeitura a construção de uma praça na Rua do Amarelinho. Ele lembra que a região não possui praça ou qualquer outro espaço público destinado ao lazer e ao entretenimento da população local. “Diante disso, inquestionável a necessidade e a urgência na construção da praça, com o intuito de proporcionar maior qualidade de vida aos moradores, bem como contribuir para que se torne um local ainda mais bonito e agradável para se viver”, declarou o parlamentar.

Alessandra reivindica quadras de areia em praças públicas

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou a construção de quadras de areia, as chamadas “prainhas”, em praças públicas do município. “A prática de vôlei de areia, futevôlei e peteca tem despertado interesse de inúmeras pessoas do nosso município”, lembrou ela. “A construção das quadras de areia vai atender munícipes de diversos setores que não têm condições de pagar para jogar nas quadras particulares. Todavia, as pessoas mais carentes da nossa cidade ficam privadas da prática desses esportes por não conseguirem custear os alugueis cobrados pelas quadras particulares. Uma quadra de areia não tem alto custo e com certeza oportunizará à comunidade, especialmente aos jovens que se encontram ociosos e sem muitas oportunidades de lazer, um atrativo e um incentivo para a prática de esportes”.