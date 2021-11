Dinâmicas do fogo na Floresta Amazônica

Bolsonaro de certa forma tem razão quando afirma que a Amazônia não queima por ser úmida, só não mencionou quem é o causador das queimadas. De acordo com pesquisadores, naturalmente esse fato ocorre raramente. O que ocorre é causado pelas mãos do homem.

Infelizmente sim, mas por um único motivo: alguém acende um fósforo.

A floresta amazônica é um ambiente úmido, e o fogo natural acontece raríssimas vezes no bioma, a cada 500 anos ou mais. Mesmo na estação seca, quando há condições ambientais e material combustível mais favoráveis, a umidade presente na região não permitiria tantos focos de calor se não houvesse a ação humana como fonte de ignição constante.

O fogo na Amazônia é resultado de três fatores, o que chamamos de “triângulo do fogo”:

1. Condições ambientais: no “verão amazônico”, entre maio e outubro, quando está mais seco;

2. Material combustível: vegetação seca em abundância, que podem ser folhas e galhos caídos da copa das árvores e até árvores derrubadas;

3. Ignição: a fonte do fogo.

Com as mudanças climáticas, a floresta amazônica está mais inflamável devido ao “efeito de borda”, margem da floresta encostada em áreas desmatadas ou muito degradadas. Isso significa que, na presença de uma fagulha, o material combustível ali presente (como as folhas secas no chão) é mais suscetível ao fogo, o que pode levar a um incêndio florestal.

Mesmo com uma floresta mais inflamável, o incêndio florestal só acontece na Amazônia quando há uma fonte de ignição, que continua sendo o ser humano.

