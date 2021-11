Empresa do ramo de insumos agrícolas abre 100 oportunidades de trabalho em todo o Brasil

Há vagas para o sudoeste goiano

Maior distribuidora de insumos agrícolas da América Latina, também acaba de lançar o Programa de Estágio Lavoro 2021, voltado para estudantes do último ano de agronomia

A Lavoro, maior distribuidora de insumos agrícolas da América Latina, está com 100 vagas abertas para todo o Brasil. As oportunidades estão disponíveis para profissionais de diversas áreas, como administrativa, comercial, contábil, crédito e cobrança, financeira, marketing, operações, planejamento estratégico, entre outras. Os candidatos podem se inscrever por meio do site da companhia .

O agronegócio foi um dos setores mais resilientes aos impactos da pandemia e vem atraindo profissionais de outros segmentos, motivados pelas boas perspectivas de crescimento. "A Lavoro é uma empresa que desenvolve tecnologia de ponta para o produtor e que está sempre inovando, portanto, precisamos de colaboradores com habilidades diversas para conduzir todos os projetos que o agronegócio brasileiro precisa para continuar prosperando", explica Marcos Cominato, diretor de Recursos Humanos da Lavoro.

No período de Jul/20 à Jun/21, calendário safra no qual a companhia trabalha, a Lavoro contratou cerca de 550 profissionais. Segundo Cominato, entre Jul/21 à Jun/22, a expectativa é a abertura de 250 novos postos de trabalho. "Como diferenciais, a Lavoro é uma empresa sólida e multicultural, que investe no desenvolvimento profissional e fomenta a diversidade", destaca o executivo.

Em maio deste ano, a Lavoro foi reconhecida com o selo Great Place To Work (GPTW), onde 81% dos funcionários participaram da pesquisa e 91% dos respondentes declararam ter orgulho de trabalhar na companhia.

As inscrições para o Programa de Estágio Lavoro 2021 poderão ser realizadas até 17 de novembro de 2021. Estão disponíveis aproximadamente 40 vagas para estudantes do último ano de agronomia, distribuídas nos estados do Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Paraná.

O programa, que iniciará em janeiro de 2022, terá duração de um ano e oferecerá Bolsa Auxílio, Vale Alimentação, Vale-Transporte, Plano de Saúde e outros benefícios inerentes a função. Os interessados devem acessar o site do programa .

"Buscamos pessoas que agem como donas do negócio e colocam paixão em tudo que fazem. E, sobretudo, que queiram crescer junto com o nosso time", reforça o diretor de Recursos Humanos da Lavoro.

Sobre a Lavoro

Pelas mãos do Pátria Investimentos - um dos maiores gestores de investimentos alternativos focado na América Latina - em 2017, nascia a Lavoro para transformar positivamente o setor de distribuição de insumos agrícolas.

Uma transformação positiva pela SOLIDEZ que a Lavoro traz em seu DNA. Pela PRESENÇA capilarizada nas cidades e regiões estratégicas para a agricultura. Pelo padrão de qualidade, ATUALIDADE e serviços que nossos colaboradores procuram tornar mais elevados todos os dias. E pela CONFIANÇA que fazemos questão de transmitir ao agricultor, para que ele possa protagonizar e solidificar seu crescimento, tão imprescindível para o mundo.