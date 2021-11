Eletrificando carros antigos

Por Vivaldo José Breternitz

Seguindo os passos de pequenas empresas que trabalham de forma artesanal e os de sua arquirrival General Motors, a Ford fez algo que pode inspirar empreendedores na área veicular: eletrificou uma picape F-100 de 1978.

Trata-se de um carro conceito, batizado Eluminator F-100; a picape foi equipada com dois motores Eluminator, usados no elétrico Mustang Mach-E GT Performance Edition, que dão à F-100 a potência de 480cv, superior à de muitos esportivos.

O veículo recebeu outras alterações, que certamente não agradariam aos fanáticos pela preservação de carros antigos: foram instalados uma tela touchscreen no painel de alumínio personalizado e rodas de 19 polegadas, também de alumínio, calçando pneus Michelin Latitude Sport. Os bancos receberam um sofisticado revestimento de couro verde, que gera um agradável contraste com a cor externa do veículo, cinza com detalhes cobre.

Evidentemente, esse carro não está à venda; hoje, apenas os motores podem ser comprados, ao custo de US﹩ 3.900. Mas parece que, no futuro, a Ford pretende vender controladores e inversores de tração, baterias e tudo o mais que for necessário para que carros com motorização convencional ganhem uma segunda vida, agora eletrificados.

O autor

Vivaldo José Breternitz é Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor do Programa de Mestrado em Computação Aplicada da Universidade Presbiteriana Mackenzie.