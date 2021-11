Programa executado em Goiás será apresentado na COP26

A Conferência das Nações Unidas acontece em Glasgow, na Escócia, e reúne governos e instituições de diversos setores para tratar da pauta sobre as Mudanças Climáticas

Nesta quarta-feira (10), às 12h, o Instituto Espinhaço apresenta os projetos “Semeando Florestas, Colhendo Águas” e “Juntos Pelo Araguaia” no estúdio da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. O painel está na agenda do espaço concedido ao Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para a exposição de iniciativas de preservação e recuperação ambiental desenvolvidas por instituições brasileiras. A transmissão do evento será online e ao vivo para Glasgow e todo o mundo, pode ser acompanhada no canal: youtube.com/mmeioambiente

A COP26 reúne representantes de 196 países signatários do Acordo de Paris para discutir questões sobre o clima e o meio ambiente, como o mercado de créditos de carbono, nas quais são evidenciadas ações que contribuem para a redução dos gases que provocam o efeito estufa e o aquecimento global. O encontro também traz uma proposta de negociação de causas climáticas entre os países com o objetivo de buscar modelos empreendedores e sustentáveis em diversos setores de produção.

Para o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira, a COP26 tem um desafio global como abordagem e o momento é uma oportunidade para mostrar em cenário internacional ações efetivas de restauração florestal de áreas degradadas e de revitalização de bacias hidrográficas desenvolvidas no Brasil. “O Instituto Espinhaço apresenta ao mundo dois grandes exemplos de iniciativas locais que estão contribuindo para o combate aos impactos das mudanças climáticas no mundo. São dois grandes programas de recuperação ambiental, com foco na recomposição da vegetação nativa em ambientes rurais degradados e na revitalização de bacias hidrográficas. O “Semeando Florestas, Colhendo Águas” foi idealizado em 2016. De outro lado, o Juntos pelo Araguaia está alicerçado em um arranjo institucional inovador da plataforma Águas Brasileiras do Governo Federal”, explica Luiz Oliveira.

“Trabalhamos com base na gestão integrada dos territórios para apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento social com autorresponsabilidade, promovendo a biodiversidade, a segurança hídrica, os serviços ecossistêmicos, a economia verde, os arranjos produtivos e a geração de trabalho e renda”, complementa o presidente da Instituição.

Instituto Espinhaço

O Instituto Espinhaço é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve programas e projetos que integram os eixos de biodiversidade, cultura e desenvolvimento socioambiental com práticas inovadoras em âmbito local e abrangência global, atuando para a formação e implementação de redes colaborativas e processos de engajamento social.