Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de novembro

Terá início nesta quarta-feira, dia 10, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em novembro. Também está prevista uma reunião plenária para os dia 11, no mesmo horário, também com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense. A temporada de sessões seria aberta nesta terça-feira, mas seu início foi adiado devido ao falecimento do ex-governador Iris Rezende.

Marcos Patrick: projeto garante preferência a mulheres vítimas de violência ao matricular filhos

A Câmara aprovou projeto do vereador Marcos Patrick que garante o direito de preferência das mulheres vítimas de violência doméstica à matrícula e à transferência dos filhos – ou de crianças ou adolescentes sob sua guarda – nas creches e escolas da rede municipal de ensino de Jataí mais próximas de seu domicílio, independentemente da existência de vaga.

“O objetivo é dar tranquilidade e dignidade às pessoas, direta ou indiretamente, vitimadas pela violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei nº 13.882, de 8 de outubro de 2019, altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para garantir a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, assim, é necessária a regulamentação em nosso município para adequação legal, direito justo e necessário”, afirmou o autor da matéria.

“Não raro, mudanças de endereço são medidas essenciais para que a mulher ameaçada, constrangida ou violentada, possa escapar dos atos de violência contra si perpetrados. Nesse sentido, ‘reiniciar’ a vida noutra cidade ou bairro, afastando-se da pessoa agressora, traz consequências de toda ordem, desde a perda do emprego ao realocamento dos dependentes em nova escola”, declarou o parlamentar.

Durval reivindica intensificação do atendimento médico e odontológico na Estância

O vereador Durval Júnior reivindicou à administração municipal que intensifique o atendimento médico e odontológico na Estância, que atualmente ocorre apenas uma vez por semana, no período matutino. “É certo que o povoado necessita de mais atenção, principalmente no que se refere ao atendimento na área da saúde. O posto de atendimento do local fica praticamente inutilizado, pois os médicos e os dentistas que atendem no local se fazem presentes apenas uma vez por semana, limitando o atendimento a pouquíssimas pessoas”, disse ele. “A maioria dos habitantes do povoado não possui condições financeiras para se locomoverem até Jataí para receber atendimento, sem que esse gasto interfira no seu sustento e de sua família. Ademais, se ocorrerem casos de urgência, até que se locomovam até a cidade, pode ser que não resistam à esta curta locomoção”.

Deuzair sugere campo soçaite com iluminação e vestiário para Naveslândia

O vereador Deuzair Parente sugeriu ao executivo que o atual campo de futebol de Naveslândia seja transformado em campo de futebol soçaite, com iluminação e vestiário, uma vez que, por ser menor, se tornará mais utilizado pela população, inclusive por crianças. “O local também deverá contar com iluminação e vestiário para garantir esporte e lazer com segurança e um mínimo de conforto à população.

Genilson requer programa de saúde bucal para pessoas com autismo

O vereador Genilson Santos requereu ao executivo a criação de um programa de proteção à saúde bucal de pessoas com transtorno do espectro autista, com o objetivo de oferecer atendimento especializado no âmbito da odontologia pelo SUS em Jataí. “A condição bucal do paciente com autismo, na maioria das vezes, apresenta altos índices de placa dental, explicados pelas dificuldades na realização de higiene bucal, aumentando também os índices de cárie e doença periodontal. O atendimento odontológico desses pacientes é um dos maiores desafios para os cirurgiões dentistas, devido às suas manifestações clínicas complexas e variadas”, argumentou.