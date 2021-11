Primeira competição de Triathlon é realizada em Jataí

Alisson Pereira Corte, João Paiva e Gustavo Sampaio se consagraram como os grandes vencedores da 1ª edição do Triathlon Guará de Ferro 70.3, que foi realizado neste sábado (6), no lago Bonsucesso em Jataí. A competição que é uma das mais tradicionais do País, atraiu competidores de Jataí, Rio Verde, Caçu, Aragarças e Brasília.

A prova teve um percurso de 113km (70.3 milhas), dividido entre três modalidades esportivas, sendo elas, natação (1,9Km), ciclismo (90km) e corrida (21km). O grande campeão foi o Alisson Pereira, com a marca de 05h18min50s. Já o segundo colocado, João Paiva concluiu todo o percurso em 05h28min45s.

No próximo dia 12 de dezembro será realizado o Guará de Ferro Aquathlon que também será realizado no Lago Bonsucesso. Para participar é só preencher um formulário no link: https://forms.gle/1dPTSx4JuZAm8bE87