Senta que lá vem mais história

No final do ano de 1891 uma tosse insistente começou a acometer D. Pedro II, era uma pneumonia que tomava o pulmão esquerdo, o seu aniversário de 66 anos foi confinado em seu quarto com sua família. Mas, meia noite do dia 5 de dezembro de 1891, D Pedro II faleceu. A causa da morte foi a confirmação de uma pneumonia aguda no pulmão esquerdo.

A simbologia que cercou o funeral foi marcante e causou um certo desconforto no governo brasileiro, ele foi vestido imperialmente, com várias honrarias, como a Ordem do Cruzeiro do Sul e um crucifixo enviado pelo papa.

Duas bandeiras brasileiras foram usadas para cobrir as pernas do imperador, um livro foi usado para colocar em baixo da cabeça, e o conde D’Eu, marido da Princesa Isabel, encontrou um pote com areia do Brasil, na tampa, com a letra de D. Pedro II se encontrava a seguinte frase: "É terra do meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora da minha pátria.”

