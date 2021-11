O hipocampo é o contador de histórias do cérebro

Por Rubens de Fraga Júnior

Cohn-Sheehy e colegas usaram ressonância magnética funcional para obter imagens do hipocampo de voluntários enquanto eles aprendiam e relembravam uma série de contos. "Coisas que acontecem na vida real nem sempre se conectam diretamente, mas podemos lembrar os detalhes de cada evento melhor se eles formarem uma narrativa coerente ", disse Brendan Cohn-Sheehy, um MD / Ph.D. estudante da UC Davis e primeiro autor do artigo.

As histórias, criadas especificamente para o estudo, apresentavam personagens principais e secundários e um evento. As histórias foram construídas de forma que algumas formassem narrativas em duas partes conectadas e outras não.

Os pesquisadores tocaram gravações das histórias para os voluntários no scanner de ressonância magnética funcional. No dia seguinte, eles os examinaram novamente enquanto os voluntários relembravam as histórias. Os pesquisadores compararam os padrões de atividade no hipocampo entre aprender e relembrar as diferentes histórias.

Como esperado, eles viram mais semelhanças para aprender partes de uma história coerente do que para histórias que não se conectavam. Os resultados mostram as memórias coerentes sendo tecidas juntas, disse Cohn-Sheehy.

"Quando você chega ao segundo evento, está voltando ao primeiro evento e incorporando parte dele na nova memória", disse ele.

Hipocampo tece memórias

Em seguida, eles compararam os padrões do hipocampo durante o aprendizado e a recuperação. Eles descobriram que, ao relembrar histórias que formaram uma narrativa coerente, o hipocampo ativa mais informações sobre o segundo evento do que ao relembrar histórias não conectadas.

"O segundo evento é onde o hipocampo está formando uma memória conectada", disse Cohn-Sheehy.

Quando os pesquisadores testaram a memória das histórias dos voluntários, eles descobriram que a capacidade de trazer de volta a atividade hipocampal do segundo evento estava ligada à quantidade de detalhes que os voluntários conseguiam lembrar.

Enquanto outras partes do cérebro estão envolvidas no processo de memória, o hipocampo parece juntar peças ao longo do tempo e transformá-las em memórias narrativas conectadas, disse Cohn-Sheehy.

O trabalho faz parte de uma nova era nas pesquisas sobre memória. Tradicionalmente, na neurociência, os pesquisadores estudam os processos básicos da memória envolvendo informações desconectadas, enquanto a psicologia tem uma tradição de estudar como a memória funciona para capturar e conectar eventos no "mundo real". Esses dois campos estão começando a se fundir, disse Cohn-Sheehy.

"Estamos usando imagens cerebrais para obter processos de memória realistas", disse ele.

A pesquisa sobre os processos de memória pode levar a melhores testes clínicos para os estágios iniciais do declínio da memória no envelhecimento ou demência, ou para avaliar os danos à memória causados ​​por lesões cerebrais.

Os autores adicionais do estudo são: Jordan Crivelli-Decker, Kamin Kim e Alexander Barnett na UC Davis; e Angelique Delarazan, Zachariah Reagh e Jeffrey Zacks na Washington University St. Louis. O trabalho foi parcialmente financiado pelo U.S. Office of Naval Research e pelo National Institute of Aging.

Fonte: The hippocampus constructs narrative memories across distant events, Current Biology (2021). DOI: 10.1016/j.cub.2021.09.013

O autor:

Rubens de Fraga Júnior é professor titular da disciplina de gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Médico especialista em geriatria e gerontologia pela SBGG.