DOSE DE REFORÇO DA VACINA CONTRA COVID-19

A Prefeitura de Jataí, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, comunica que nesta segunda-feira, dia 08 de novembro, estará disponível a DOSE DE REFORÇO CONTRA A COVID-19 para idosos de 65 anos ou mais que receberam a 2° dose de qualquer um dos imunizantes Contra a Covid19 e possuem intervalo mínimo de 180 dias do recebimento da segunda dose ou dose única.

Para receber o reforço desta vacina é necessário realizar o agendamento que será aberto hoje (07/11) através do link: https://intranet.jatai.go.gov.br/intranet/vacinacovid19-reforco/ As pessoas agendadas serão vacinadas nesta segunda-feira (08/11) na Unidade de Saúde da Família da Av. Goiás conforme descrição no comprovante de agendamento.

Poderão agendar:

Idosos de 65 anos e mais que receberam a 2ª dose ou dose única da vacina contra Covid-19 até 12 de maio de 2021.

Os documentos necessários para a vacinação são:

– Cartão de Vacina (Obrigatório);

– Documento de identidade com foto (Obrigatório)

– CPF/ Cartão SUS;