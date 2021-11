Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Mantelli pede melhorias para a Estrada da Comprida

Por Francisaco Cabral

O vereador Vicente Mantelli reivindicou à administração municipal melhorias e adequação na infraestrutura viária da Estrada da Comprida. “Aquela via é importante para o escoamento da produção na região, que hoje compreende uma área agrícola responsável por aproximadamente 15 mil hectares de lavoura, e também no setor de gado de corte”, informou o parlamentar.

Genilson sugere atendimento odontológico domiciliar para pacientes com dificuldades físicas ou psíquicas

O vereador Genilson Santos sugeriu ao executivo a implantação de atendimento odontológico domiciliar (o chamado “home care”), para atender pacientes com dificuldades físicas ou psíquicas de atendimento nas unidades de saúde. Ele alega que, segundo a ONU, cerca de 10% da população mundial apresenta alguma deficiência (intelectual, visual, auditiva ou física) e um em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. “Esses dados fazem a assistência domiciliar surgir como uma modalidade que visa proporcionar qualidade de vida a esse público. O ‘home care’ é uma modalidade de atendimento em saúde que prevê o tratamento no domicílio do paciente. Estamos aqui sugerindo que o município, através do SUS, possa oferecer o atendimento domiciliar para esses pacientes, através de cirurgião dentista capacitado para tal, com equipamentos portáteis, capaz de adaptar suas técnicas ao ambiente e à situação clínica do paciente”.

Marcos Patrick propõe ligação entre vias do Portal do Sol e do Jardim Paraíso

O vereador Marcos Patrick solicitou à prefeitura que sejam efetuados estudos técnicos de viabilidade para realizar a construção de uma via para interligar a Avenida Portal do Sol, no setor Portal do Sol, à Avenida Rio Bonito, no Jardim Paraíso. “Aquela região tem se desenvolvido muito nos últimos anos, aumentando assim o tráfego de veículos e de pessoas. Por isso a importância da construção de uma via de interligação entre as duas avenidas”, justificou. “Importante ressaltar que a obra dará maior fluidez ao tráfego local, além de valorizar os imóveis da região”.

Marina quer extensão do asfalto em vias da Vila Olavo

A vereadora Marina Silveira requereu à administração municipal a extensão da pavimentação asfáltica e a implantação de sinalização na Avenida Zeca de Melo e na Rua Professor Nestório, ambas localizadas na Vila Olavo. “Essas vias não estão contempladas em sua totalidade com asfalto, o que causa inúmeros prejuízos aos moradores daquela região, pois em virtude da ausência desse benefício, não há investimento naquele espaço, não há sinalização e muito menos possibilidade de implantar comércio e calçadas nas portas das residências”, afirmou ela.