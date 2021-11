Por unanimidade foi aprovado projeto que institui o Programa de Distribuição Gratuita de Absorventes Higiênicos

Nesta quinta-feira - Sessão do Jovem Vereador Jataiense será realizada nesta quinta-feira

Será realizada nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a sessão do programa Jovem Vereador Jataiense. Serão discutidos e votados os projetos elaborados pelos estudantes eleitos para representar as dez escolas inscritas na iniciativa promovida pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel). A sessão será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Mantelli: projeto cria o Dia do Vigilante

A Câmara aprovou projeto do vereador Vicente Mantelli que institui em Jataí o Dia do Vigilante, que será celebrado anualmente no dia 20 de junho. “A intenção é reconhecer a importância desses profissionais que se tornam cada dia mais indispensáveis à sociedade, tendo em vista o elevado aumento na criminalidade e a constante necessidade de apoio às forças de segurança no zelo pelo bem-estar da comunidade”, justificou o parlamentar. “A instituição do Dia do Vigilante em Jataí, além de representar justa homenagem aos profissionais da categoria, reconhece também o empenho e a dedicação desses trabalhadores no exercício de suas atribuições”.

Marina e Carlinhos: projeto garante distribuição de absorventes

Por unanimidade, foi aprovado projeto dos vereadores Marina Silveira e Carlinhos Canzi que institui o Programa de Distribuição Gratuita de Absorventes Higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social em Jataí. “O nosso objetivo é combater a pobreza menstrual e a falta de acesso da grande maioria da nossa população feminina a recursos que possibilitam a aquisição de produtos de higiene necessários ao período da menstruação feminina”, explicaram os autores. “Importante apontar que muitas entidades nacionais e internacionais têm denunciado e buscado combater a precariedade menstrual ou pobreza menstrual. Sendo assim, dentro da nossa competência parlamentar nós também devemos estar engajados nessa luta. A título de informação, em pesquisa recém-divulgada revelou-se que 28% das mulheres brasileiras deixaram de ir à aula por não conseguirem comprar o item de higiene menstrual. Destas, 48% dizem que tentaram esconder o real motivo pelo qual faltaram à escola e 45% acreditam que sua ausência impactou negativamente seu desempenho escolar”.

Adilson pede passarela sobre o córrego Diacuí

O vereador Adilson Carvalho requereu à administração municipal a construção de uma passarela para pedestres na ponte localizada na Rua Miguel de Assis, sobre o córrego Diacuí, que liga os bairros Maximiano Peres e Vila Progresso. “Aquela ponte é bem estreita, localizada próxima à Justiça do Trabalho, e trata-se de uma via bastante movimentada. Vale mencionar também que o período chuvoso causa o empoçamento de água no local, causando vários transtornos aos pedestres. Desse modo, entendemos ser viável a construção dessa passarela como forma de garantir uma maior segurança aos mesmos e melhorar o tráfego do local”, afirmou ele.

Abimael pede implantação do programa Goiás Social

O vereador Abimael Silva sugeriu à administração municipal que realize parceria com a OVG para implantação do programa Goiás Social em Jataí, com foco na ação de reforma de moradia. “A pandemia tem colocado pressão ainda maior sobre a vida de pessoas já vulnerabilizadas socialmente”, ponderou. “A alta no desemprego e no preço dos alimentos faz com que comer todos os dias seja um desafio para milhões de brasileiros. Por meio das ações do Goiás Social é possível atender as desproteções sociais e a população mais carente, uma vez que o projeto visa contemplar, reformas de moradias, cursos de alfabetização para adultos e de qualificação e capacitação profissional. O foco da parceria é promover pequenas reformas em moradias de pessoas em vulnerabilidade social. As melhorias podem incluir a aplicação de reboco e pintura, recuperação de telhado, troca de esquadrias e instalações sanitárias, a partir da necessidade de cada moradia. No município de Jataí existe uma grande demanda de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que necessitam de ações sociais como o programa, para que seja assim possível realizar a requalificação das casas, a fim de garantir maior conforto, dignidade e salubridade ao cidadão jataiense”.