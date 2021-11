Mulher e cachorro morrem carbonizados

Da Redação/Isto É

Henry Ruggs, do Las Vegas Raiders, causou um acidente na última terça-feira (2). No outro veículo envolvido na colisão estavam uma jovem e um cachorro, os quais morreram carbonizados dentro do veículo.

De acordo com autoridades norte-americanas, o jogador dos Raiders, equipe da NFL, estava completamente alcoolizado enquanto guiava o seu carro. Ele estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo causando o acidente.

Além de Ruggs, uma mulher estava com ele no veículo, ambos tiveram ferimentos graves, foram socorridos e não correm risco de vida, enquanto a jovem e o cachorro, ocupantes do outro carro morreram.

A polícia segue investigando o caso, a vítima não teve seu nome revelado. Tanto Ruggs quanto a outra ocupante devem ser julgados. O jogador pode pegar de dois até 20 anos de prisão por causar morte no trânsito sob o efeito de álcool e até seis anos por direção imprudente.