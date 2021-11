Campanha de multivacinação foi prorrogada até o dia 30 de novembro

O horário de atendimento em todas as Unidades de Saúde citadas será das 08h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira. / Foto: Reprodução

A Prefeitura de Jataí, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde comunica que a Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de zero a menor de 15 anos foi prorrogada até o dia 30 de novembro de 2021.

Procure uma das unidades de saúde mais próxima onde ocorre a campanha de multivacinação e atualize a caderneta de vacinação de seu filho (a) menor de 15 anos.

A vacina está disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família: Vila Fátima, Vila Sofia, Estrela D’alva, Santo Antônio, Colmeia Park, Vila Brasília, Policlínica Municipal (antiga OSEGO) e Unidades de Saúde da Família da zona rural: Estância, Naveslândia e Rio Paraíso.

O horário de atendimento em todas as Unidades de Saúde citadas será das 08h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira.

Nesta campanha estão sendo ofertadas todas as vacinas do calendário da criança e do adolescente, dentre elas, vacinas contra paralisia infantil, hepatite B, febre amarela, caxumba, rubéola, HPV e outras.

Documentos necessários:

Caderneta de vacinação; Cartão SUS ou CPF.