Governador Ronaldo Caiado participa de encontro com lideranças políticas em Jataí

Prefeitos da região sudoeste do estado, deputados e demais autoridades, participaram hoje de uma reunião com o governador Ronaldo Caiado, em Jataí. O encontro teve como objetivo apresentar demandas e também buscar soluções para problemas enfrentados na região.

O evento que há muito tempo era esperado pelas lideranças, foi realizado em parceria com o Sindicato Rural, no Parque de Exposições Agropecuárias.

Na oportunidade o prefeito de Jataí Humberto Machado, fez importantes solicitações ao Governador, como a pavimentação asfáltica de estradas estaduais para o desenvolvimento da fronteira agrícola que está sendo criada, e agradeceu a conclusão da obra de pavimentação de cerca de 53 km da GO184, “estrada velha” que liga Jataí a Caiapônia.

Durante a cerimônia realizada após a reunião, o Governador Ronaldo Caiado prontificou-se a atender as demandas apresentadas pelos prefeitos e assinou a autorização para a licitação das obras de pavimentação asfáltica da GO 180, que é uma antiga reinvindicação da população jataiense.

Presente no evento estava também o ex-deputado federal Daniel Vilela, os deputados federais Glaustin da Fokus, José Mario Schreiner, delegado Waldir, Flávia Moraes, o secretário de saúde do estado, Ismael Alexandrino, a presidente da câmara, Marina Silveira, o presidente do Sindicato Rural, Vitor Gaiardo, além dos prefeitos Aleomar Rezende (Mineiros), Ricardo Goulart (Itarumã), Tarcio Dutra (Serranópolis), Carlos Tadeu Rocha (Santa Rita do Araguaia), Marly do Valdineis (Portelândia), Genilva Katia de Assis (Doverlândia), Grete Elisa Balz (Perolândia), Carlão da Fox (Goianira), vice-prefeito de Chapadão do Céu, Vinícius Marcondes Camargo e demais autoridades.

Ao Governador e aos demais presentes, foi oferecido um almoço como forma de agradecimento pelas conquistas já alcançadas no município.

Já no período da tarde, o prefeito Humberto Machado, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, participaram da coleta de 62 assinaturas e a entrega de 298 escrituras de casas dos bairros Mauro Bento, Colmeia Park e Estrela Dalva.