Base Comunitária Móvel para a Guarda Civil Municipal de Jataí

Durval: projeto garante acessibilidade na prestação de serviços de saúde

A Câmara aprovou projeto do vereador Durval Júnior que assegura às pessoas com deficiência acesso aos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas na lei federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. O texto prevê que os espaços dos serviços de saúde devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. “A intenção é suprir algumas das necessidades das pessoas com deficiência no que se refere à acessibilidade e a atendimentos pontuais e exclusivos a esse segmento”, afirmou o parlamentar.

Marcos Patrick requer asfalto para acesso a embarcadouro no Bonsucesso

O vereador Marcos Patrick requereu à administração municipal o asfaltamento do trecho que começa no embarcadouro de canoas, jet skis e lanchas localizado na orla do lago Bonsucesso até a via principal de acesso. “A via está em péssimas condições de uso: quando o usuário chega com o seu veículo transportando barco, lancha ou jet ski, tem dificuldade para embarcar e desembarcar, principalmente no momento em que vai deixar o local, pois o trecho de chegada e saída é declinável, e o veículo do usuário patina, espalhando cascalho, colocando em perigo seu veículo, bem como a vida das pessoas que ali estão presentes”, informou ele. “O condutor pode perder completamente o controle de direção do veículo, vindo a causar acidentes, situação que não deve acontecer, pois o lago Bonsucesso deve ser um local seguro e acessível para todos”.

Deuzair reivindica banheiros para a Praça Tenente Diomar Menezes

O vereador Deuzair Parente reivindicou ao executivo a construção de banheiros na Praça Tenente Diomar Menezes. Ele lembra que a rotatividade de pessoas é alta no local, durante todo o dia, sobretudo em horário comercial. “Geralmente são trabalhadores que muitas vezes não conseguem ir em casa em seus horários de almoço, fazendo suas refeições pelo Centro da cidade, nas proximidades do local de trabalho”, explicou. “A construção de banheiros proporcionará mais qualidade de vida e dignidade à população, além de zelar pela organização do nosso município”.

Genilson pede Base Comunitária Móvel para Guarda Civil Municipal

O vereador Genilson Santos sugeriu à prefeitura a aquisição de uma Base Comunitária Móvel para a Guarda Civil Municipal de Jataí, equipada com computadores e câmeras de vídeo, para funcionar com uma Central de Operações Móvel. “Assim, será otimizado o atendimento prestado à comunidade, aproximando a Guarda Civil dos jataienses, além de ser um importante reforço no combate à criminalidade”, disse ele. Criada em 2017 pela Lei Municipal nº 3936, a Guarda Civil Municipal de Jataí (GCM) conta atualmente com um efetivo de 57 agentes de segurança para realizar as diversas ações de segurança e proteção dos bens, instalações e serviços públicos municipais.