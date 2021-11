Mais um engodo tributário

Tributaristas comentam os impactos do congelamento do ICMS sobre o preço dos combustíveis

Nesta sexta-feira (29), o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) - órgão que reúne integrantes do governo federal e secretários estaduais de Fazenda - aprovou o congelamento, por um prazo de 90 dias, do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado nas vendas de combustíveis. A medida chega em um momento de ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros no país, já que parte da categoria fala em paralisações a partir de 1º de novembro.

Com a decisão, o preço base de incidência das alíquotas do ICMS praticadas pelos Estados fica congelado até o fim de janeiro, não importando o preço cobrado pela Petrobras. Já na regra atual, a atualização de preço médio é feita quinzenalmente. Especialistas comentam quais são os verdadeiros impactos que essa medida pode causar.