Projeto Jovem Vereador Jataiense:

Por Francisco Cabral

Durante a sessão ordinária do último dia 27, foi realizada a diplomação dos estudantes eleitos por 10 escolas inscritas no programa Jovem Vereador Jataiense, promovido pela Câmara Municipal de Jataí por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel). Durante o restante do dia, os alunos, todos cursando o ensino médio em escolas públicas e particulares, participaram de uma formação e conheceram as dependências e o funcionamento do legislativo. No próximo dia 4 de novembro será realizada a primeira sessão dos jovens vereadores.

Os professores orientadores dos estudantes escolhidos também receberam seus diplomas no plenário João Justino de Oliveira. Os jovens vereadores, que têm direito a um assessor, também aluno da mesma escola do “parlamentar”, foram apadrinhados pelos vereadores que lhes entregaram os diplomas.

Segue a relação completa dos representantes de cada escola participante do programa:

Colégio Estadual Serafim de Carvalho

Estudante: Lara Ribeiro de Jesus

Professora orientadora: Keila Oliveira Lemes

Cesut Anglo Júnior

Estudante: João Victor Menezes Linhares

Estudante assessora: Maria Vitória Santos Carvalho

Professora orientadora: Maria Cristina Andrade dos Santos

Colégio Dinâmico

Estudante: Lucas Oliveira Melo Amaral

Estudante assessora: Júlia Leite Cardoso Dos Anjos

Professor orientador: Fatahala Sampaio Ebeidala

CEPI João Roberto Moreira

Estudante: Emanuel Osmar Lopes Macedo de Souza

Estudante assessora: Nicole Ribeiro

Professora orientadora: Suise Adriana Cruz de Andrade

Escola Estadual José Manoel Vilela

Estudante: Geltiany da Silva dos Santos

Estudante assessora: Maria Eduarda Ferreira Leal

Professora orientadora: Nádia Maria Cabral

Escola Estadual Washington Barros França

Estudante: Geovana Pereira da Silva

Estudante assessora: Andriele Cristina Alves Soares.

Professor orientador: Rodrigo Gomes de Andrade

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho

Estudante: Pedro Santana Filgueira

Estudante assessor: Kedson Pereira Rodrigues Bernardo Júnior

Professora orientadora: Elenicy Augusta Barbosa Pazzinatto

CEPMG Nestório Ribeiro

Estudante: Felipe Scopel

Estudante assessora: Sarah Luiza Assis Pires

Professora orientadora: Caroline Prado Brignoni

CEPI José Feliciano Ferreira

Estudante: Vander Almeida

Professora orientadora: Cyntia Rodrigues

Colégio Estadual Marcondes de Godoy

Estudante: Gabriel Vítor Rodrigues Lima

Estudante assessora: Maria Paula Nogueira Oliveira

Professora orientadora: Leila Ferreira de Assis Silva

