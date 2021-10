Motorista morre depois de bater na traseira de carreta em Jataí

O acidente por motivos inda desconhecidos ocorreu quando a vítima bateu na traseira de uma carreta Bi-trem carregada de milho, em cima da ponte do Rio Claro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência informou à equipe de reportagem do RP Notícias, que pelos vestígios no local a carreta bi-trem transitava pela faixa da esquerda para ultrapassar uma outra carreta que ocupava a faixa da direita, no sentido Mineiros a Jataí, quando o caminhão LS, que descia também em sentido "decrescente", não guardou a distância de segurança e provavelmente não conseguiu frear o veículo colidindo na traseira da carreta que ocupava a faixa da esquerda.

O motorista da carreta LS, carregada de madeira ficou preso as ferragens e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h00 e, após um trabalho intenso de aproximadamente três horas, no local, o corpo da vítima foi retirado das ferragens ficando aos cuidados do Instituto Médico Legal. A pista ficou parcialmente interditada e o trânsito foi controlado pela PRF.

Fonte: ROTA POLICIAL NOTÍCIAS