Objetos estranhos na comida levam a ações por danos morais

Problemas com alimentos industrializados têm levado a ações na justiça. A BRF, dona da Sadia e outras marcas, indenizará consumidores que ingeriram lasanha verde à bolonhesa com a presença de cacos de vidro. O valor dos danos morais foi fixado em R﹩ 2 mil. A rede Giraffas, por sua vez, foi condenada a indenizar com o mesmo valor um consumidor que achou porca de parafuso na comida. Saiba como exigir direitos em caso de problemas semelhantes.

Fonte:

Renata Abalém - advogada cível e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-GO