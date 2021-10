Legislativo Jataiense tem ações junto ao Executivo

Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de outubro

Terá início nesta quarta-feira, dia 27, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de outubro. Também estão previstas duas reuniões plenárias para o dia 28, a partir do mesmo horário. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Carlinhos reivindica ventiladores ou ar-condicionado para UBS da Avenida Goiás

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à administração municipal a instalação de ventiladores ou de aparelhos de ar-condicionado na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Avenida Goiás. O local recebe vários pacientes diariamente e não possui nenhum tipo de ventilação adequada. “A sala de espera é desprovida de ar-condicionado ou ventiladores; os pacientes são obrigados a ficar aguardando atendimento em uma sala quente e sem conforto necessário”, relatou. “Esta reivindicação já vem sendo feita há bastante tempo pelos pacientes e funcionários. Acredito que qualquer profissional, principalmente os da área da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem etc., precisam do mínimo possível de estrutura, equipamentos e conforto, com salas bem arejadas dotadas de todos os equipamentos necessários e assim por diante, para assim poder realizar suas atividades sempre com muita eficiência”.

Alessandra requer projeto para asfaltamento de rodovia

A vereadora Alessandra do Adote requereu à prefeitura a elaboração de um projeto para o asfaltamento de um trecho de 22 quilômetros de extensão da GO-467. Esse projeto posteriormente seria encaminhado à Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra), para que a obra na rodovia estadual seja executada. A parlamentar informa que esse pedido foi unânime em reunião com a comunidade das regiões da Picada, Papagaio, Sobrado, Formiga, Pontinhas, Santa Bárbara, Assentamento São Domingos, Casado, Felicidade e Boa Vista do Rio Claro. Ela explica que os trabalhos teriam início na GO-184 e iriam até o cruzamento com GO-180. “Tendo em vista tratar-se de uma região bastante populosa, de grande produção de grãos e laticínios, além de contar com escola, a rodovia tem intenso fluxo de caminhões e carros, além de transporte escolar, fazendo com que as estradas apresentem buracos que causam dificuldades de trafegabilidade, prejudicando assim transportadores e proprietários rurais. Moradores da localidade alegam que as estradas, que já se encontram em condições precárias e ficam intransitáveis no período chuvoso”, afirmou ela.

Deuzair pede estudo para construção de sede de entidade

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo a elaboração de um estudo técnico para a construção de uma sede para a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jataí, em área já doada pelo município para essa finalidade. Segundo ele, o local deverá contar com salas para fisioterapia, aulas de informática e outras atividades, as quais já vêm sendo desenvolvidas pela entidade na sede alugada onde se encontra atualmente instalada. “Um espaço construído especialmente para abrigar a referida sede faria com que os serviços funcionassem de forma mais plena e adequada a melhor atender as necessidades dos associados”, declarou o autor do requerimento.

Durval requer quadra para praça do setor Sebastião Herculano

O vereador Durval Júnior sugeriu à prefeitura a implantação de equipamentos para a realização de atividades físicas e a construção de uma quadra poliesportiva na praça do setor Sebastião Herculano, para que a população local e da região possa desfrutar de atividades físicas e lazer. Ele relata que atualmente a área não conta com brinquedos, quadras e outros equipamentos. “É essencial que se faça, principalmente, a construção de uma quadra poliesportiva, pois as crianças jogam na rua”, afirmou. “O esporte desestimula o ócio e proporciona saúde, além de ser fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico, pois é responsável por liberar diversos hormônios, sendo dois deles a endorfina e a dopamina”.