Universidade do Sul da Califórnia oferece masterclass aberta e gratuita sobre investimento de impacto

A USC Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), oferecerá, para brasileiros, bolsas de estudo de até 50 mil dólares para seu programa de MBA Internacional, o International Business Education and Research MBA ( IBEAR MBA ), que terá início em 2022.

Uma prévia do curso acontecerá virtualmente e gratuitamente no próximo dia 10 de novembro às 19h (horário de Brasília). A masterclass terá como tema "Como o investimento financeiro pode salvar o mundo", ministrada por Adlai Wertman, professor de Empreendedorismo Social, Diretor fundador do Brittingham Social Enterprise Lab e Diretor Acadêmico do Mestrado em Empreendedorismo Social e dos programas Warren Bennis Scholars.

A masterclass contará com a presença especial do ex-aluno da USC Marshall School of Business, Jered Metzger, co-fundador e diretor de investimentos da Aneuvia , empresa independente que oferece estratégias de investimento ESG sustentáveis ​​para famílias, indivíduos e instituições.

Após a aula, os participantes poderão esclarecer dúvidas em uma info session sobre o processo seletivo, inscrições, bolsas de estudo e atividades realizadas durante a jornada acadêmica, com Pankaj Bhushan, diretor-associado do IBEAR MBA.

Mesmo sendo direcionado a profissionais e estudiosos de economia e negócios, a masterclass é aberta a todos os interessados sobre o tema ou o curso de MBA. Ela será realizada em inglês. Para se inscrever, acesse o link . As vagas são limitadas.

Um dos melhores MBAs de um ano dos Estados Unidos

O IBEAR MBA é um dos programas de MBA com mais diversas nacionalidades em todo o mundo. Nos últimos anos a presença de alunos brasileiros tem sido de cerca de 10% da turma. Desde o início do curso, mais de 50 profissionais do Brasil já se formaram e conseguiram impulsionar suas carreiras.

Fundado em 1978, já formou mais de 1.500 alunos que atuam em cargos de liderança em 60 países em todo o mundo. Os participantes têm em média 35 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam várias línguas e demonstram forte compreensão do negócio e da cultura internacionais. Significativamente mais experiente que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em um nível mais sênior após a conclusão do curso. O currículo do programa é projetado para fornecer uma educação geral de gestão e prática, enfatizando habilidades de pensamento e resolução de problemas críticos em um mercado global.

No programa, o aluno terá uma série de vivências internacionais que podem qualificá-lo para assumir posições de destaque na sua vida profissional. Uma delas é o "International Experiential Learning Program", uma viagem que toda a turma faz para entender como funciona o mundo dos negócios fora dos EUA.

Outro desafio para os alunos é o "International Business Case Projects", uma etapa final em que os alunos trabalham em equipe para desenvolver um case de recomendações para o negócio de clientes reais como Panasonic, Microsoft, Mattel, Sony, Salesforce, Fuji Television, LG, Lockheed Martin, Applebee's e Warner Bros.

"Todo ano, a USC tem dedicado olhar e atenção especial aos profissionais brasileiros. O programa de bolsas oferecido ao Brasil reflete o desejo da universidade em estimular a adesão dos profissionais daqui, que sempre têm contribuído de forma positiva com o nosso curso. O feedback que temos recebido desses profissionais que estudaram conosco é gratificante, tanto em relação a qualidade do MBA, quanto às oportunidades de carreira que se abriram após sua conclusão", afirma o diretor do programa, Richard Drobnick.

O programa é voltado para candidatos com alto potencial, por isso o processo de seleção é baseado na experiência profissional do candidato, sua formação acadêmica, performance em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS) e cartas de recomendação e de candidatura. A seleção exige que o candidato comprove um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa. Mais detalhes podem ser acessados no site https://bit.ly/2JrIwr9. Os currículos em inglês devem ser enviados para [email protected]. As inscrições estão abertas, mas é aconselhável que os candidatos se inscrevam o quanto antes, principalmente os candidatos à bolsa.

Sobre a USC Marshall School of Business

Com ênfase em empreendedorismo e inovação, investigação em colaboração e responsabilidade social, a USC Marshall School of Business está idealmente posicionada para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios em rápida mudança. Sua filosofia de que o sucesso exige uma compreensão do funcionamento interno do mercado global tem estabelecido a USC Marshall como líder entre as melhores escolas de negócios dos Estados Unidos. Desta maneira, além do programa do IBEAR, a USC Marshall School of Business oferece outros quatro programas de MBA: o Full-Time, o Part-Time, o Executive e o Online. Além disso, a USC Marshall tem uma forte ligação com o Brasil. Desde 2017, a partir de uma parceria com a Fundação Lemann, a USC Marshall criou a Cátedra de Empreendedorismo Jorge Paulo e Suzanna Lemann .

Sobre a University of Southern California, USC

Uma das maiores universidades privadas dos Estados Unidos e um centro de pesquisa de referência mundial. A USC tem tradição em promover uma formação interdisciplinar através das suas 21 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa. Mundialmente reconhecida por sua contribuição na formação de grandes artistas, a USC é a única com seis faculdades voltadas para as artes (cinema, arquitetura, artes dramáticas, música, artes plásticas e dança). Além disso, é o maior empregador do setor privado na cidade de Los Angeles, responsável por U﹩ 8 bilhões anuais em atividades econômicas na região. Localizada em Los Angeles, a instituição conta com nove escritórios internacionais. No Brasil, a USC tem uma representação sediada na cidade de São Paulo desde 2013 e, atualmente, está sob a responsabilidade do diretor Marcus Costa.

MBA IBEAR PROGRAM 2022 - University of Southern California (USC)

Masterclass e info sessions

Dia: 10 de novembro às 19h

Inscrições: https://ibearmba.education/