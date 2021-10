Governo Federal entrega nova ponte entre Goiás e Minas

Parceria com a iniciativa privada garante 200km duplicados na BR-050 em Goiás em sete anos

O Governo Federal celebrou nesta quinta-feira (21) a duplicação completa do trecho goiano da BR-050, entre os municípios de Cristalina e Cumari, junto à divisa com Minas Gerais. Com a entrega, o usuário tem agora todo o trecho entre Cristalina e a divisa Minas/São Paulo duplicado, contribuindo com o escoamento da produção agroindustrial e com a segurança das viagens, que se tornam mais rápidas. A rodovia é administrada pelo grupo EcoRodovias, que finalizou os últimos 4,8 quilômetros restantes, entre os km 309 e km 314 e a duplicação da ponte Wagner Estelita Campos, sobre o Rio Paranaíba, na divisa.

O último segmento recebeu R$ 59,5 milhões em investimentos e contribuiu com a geração de 300 postos de empregos diretos e indiretos na região. As novas pistas contam com duas faixas de 3,60 metros de largura, além de acostamento, faixa de segurança à esquerda e barreira rígida no canteiro central para separar os dois sentidos da rodovia. Um total de mais de 14 mil toneladas de concreto betuminoso foram utilizados.

"Com a inauguração que a gente faz aqui, chegamos a 203 quilômetros duplicados aqui na BR-050, o que significa R$ 1,2 bilhão aplicados aqui. Quantos pais de família tiveram empregos aqui? E isso não vai parar", afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que destacou a entrega da nova ponte e o aumento de capacidade da rodovia.

Para o ministro, a entrega desta quinta-feira reforça a estratégia do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, em conceder ativos para a iniciativa privada. "A estratégia de infraestrutura foi muito acertada e o programa de concessões é um grande sucesso. O Brasil tem o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Ninguém, país nenhum, está oferecendo o que estamos oferecendo", afirmou.

PONTES E ROLAMENTOS - Além da duplicação, o último trecho também recebeu três importantes obras estruturais complementares: duas pontes e um viaduto, que servirá como retorno junto ao município de Cumari, no km 311.

Quanto às pontes, a maior delas se localiza justamente na divisa entre os estados de Minas Gerais e Goiás (Wagner Estelita Campos), com quase 170 metros de extensão, sobre o rio Paranaíba - a outra é sobre Córrego Marimbondo, no km 310. Uma estrutura de duas pistas de rolamento, acostamento e área de passeio lateral, garantindo a segurança dos pedestres. Para garantir a ampliação da ponte, foram lançadas 25 novas vigas com até 96 toneladas e 44 metros de concreto armado.

Em Jataí

OUTRAS AÇÕES - Mais cedo, na cidade de Jataí, Tarcísio Freitas havia anunciado a conclusão da recuperação de 53,43 quilômetros da BR-364/GO, vistoriou o contorno viário da BR-060/GO, e destacou a retomada da BR-158/GO, em uma ação do Governo Federal de recuperar a infraestrutura rodoviária do sudoeste goiano, que recebeu cerca de R$ 30 milhões somente em 2021. Na quarta-feira, foi celebrada a assinatura de contrato de concessão de seis aeroportos em cinco estados, entre eles, o de Goiânia, totalizando R$ 1,8 bilhão em investimentos privados.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação / Ministério da Infraestrutura