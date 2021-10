Prefeito e ministro visitam obras do governo federal em Jataí

O Prefeito Humberto Machado, juntamente o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas visitaram nesta quinta-feira (21) às obras do Anel Viário de Jataí.

O Contorno Rodoviário, que há muito tempo estava parado, foi retomado nesse ano, e durante a visita, o Ministro garantiu que a obra deverá ser entregue ainda no primeiro semestre de 2022.

As obras que estão sendo executadas incluem duas pontes sobre o Rio Claro, a pavimentação do subtrecho que liga o entroncamento com a GO-158 e o entroncamento com a BR-364/GO, com a extensão de 8,90 quilômetros.

O Anel Viário permitirá que o alto fluxo de veículos de carga, que hoje passam pelo centro da cidade de Jataí, seja desviado, reduzindo o tempo de viagem dos usuários e dando mais segurança e conforto para quem mora ou passa pelo local.

Além disso, o Contorno proporcionará melhorias na interligação entre os municípios goianos e favorecerá o desenvolvimento econômico e social do país.

Visitando também as obras estavam, o prefeito de Rio Verde Paulo do Vale, o diretor do DNIT Volnei Vieira de Freitas e demais autoridades.