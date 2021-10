Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Carlinhos pede praça com academia e quadra no Jardim Floresta

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou ao executivo a construção de uma praça equipada com brinquedos adaptados, conforme a Lei 4.244/2021, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, bancos e iluminação de LED, na área institucional localizada entre as ruas Angico e do Pequi, no Jardim Floresta. Ele lembra que nas proximidades não existe um espaço de entretenimento, descanso e lazer. “Considerando que tem sido crescente o número de moradores naquelas imediações, faz-se necessária a edificação de uma praça no local com o intuito de proporcionar maior qualidade de vida aos moradores”, afirmou. “A utilização de espaços públicos para a prática de esporte e lazer é uma reivindicação cada vez maior da sociedade, conectada com as necessidades de melhoria na qualidade de vida para fomentar uma vida mais saudável, integrada e sociável e do modelo urbano do século XXI. A urbanização de áreas reservadas para praças sempre foi um fator decisivo na melhoria de qualidade de vida dos municípios”.

Alessandra e Marcos Patrick pedem manutenção de trecho da GO-178

Os vereadores Alessandra do Adote e Marcos Patrick solicitaram à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) que sejam efetuados estudos técnicos de viabilidade para realizar manutenção da rodovia GO-178, no trecho entre o “Butecão” e a região do córrego da Felicidade. A estrada, muito importante para o escoamento da produção agropecuária daquela região, encontra-se em péssimas condições, especialmente no trajeto entre a BR-364 e a GO-178, tendo como referência o “Butecão”, até a região do córrego da Felicidade. “A má conservação das rodovias atinge a economia das empresas pelo incremento de custos nas operações de transporte. Estes valores adicionais são expressos por: aumento do tempo gasto no transporte de insumos e produtos, avarias nas cargas, impossibilidade de cumprimento dos prazos de entrega, precariedade das condições de tráfego, aumento de acidentes de trânsito, aumento do consumo de combustível, pneus e óleo, impossibilidade de trafegar na velocidade permitida, maiores gastos com manutenção, maior custo final dos produtos transportados”, afirmaram os autores do requerimento.

Abimael requer iluminação para passarela da BR-364

O vereador Abimael Silva requereu à prefeitura e ao Dnit a iluminação na passarela da BR-364, em frente ao setor Estrela Dalva. No período noturno, a insegurança é grande entre os moradores devido à escuridão naquele local. “Os moradores ficam com medo de usá-la no período noturno e arriscam suas vidas fazendo travessia de via fora da passarela, gerando risco de graves acidentes”, alertou o parlamentar.

Adilson reivindica aterramento para ponte

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal o aterramento na cabeça da ponte sobre o córrego Pombalinho, no povoado de Naveslândia. Segundo ele, a solicitação foi feita pelos fazendeiros da região, onde toda a estrutura já foi feita com recursos próprios, necessitando apenas do aterramento para sua finalização.