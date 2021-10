Albergue São Vicente de Paula precisa de você

A primeira turma de Eletrotécnica do SENAI Jataí vai reformar as instalações elétricas do Albergue e precisa da sua ajuda para isso.

As instalações elétricas já possuem quase 30 anos e estão em situação crítica, a reforma não só trará benefícios para a instituição como também fará parte da plena formação desses profissionais, que logo estarão no Mercado de Trabalho atuando na nossa cidade com excelência.

Você pode acessar o site para ver mais e verificar a lista de materiais:

https://sites.google.com/view/reformaeletricadoalbergue/p%C3%A1gina-inicial

A primeira forma de ajudar é doando materiais elétricos diretamente ao Senai, caso estejam condizentes com a lista de materiais.

A segunda forma é indo até uma das lojas parceiras que vão bonificar as doações:

Mecol

JVL

Casa Rica

JCruzeiro (a nova da Said Abdalla)

Casa do Encanador

Marchió

Atacadão Materiais de Construção

A terceira forma é por Pix

64 981712855

Responsável Técnico

Prof. Me. Thiago Oliveira Lima

Entre em contato para indicar mais lojas parceiras, buscar materiais ou tirar suas dúvidas.

https://www.instagram.com/tv/CVOmJCLDuqY/?utm_medium=copy_link