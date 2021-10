Saúde de Iris Rezende ainda requer cuidados;

As notícias sobre o quadro do ex-prefeito de Goiânia foram dadas pela filha que acompanha de perto o tratamento do pai.

Por Gabriella Oliveira / Jornal Opção

Nessa terça-feira, 19, a filha do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, Ana Paula usou suas redes sociais para informar que o quadro de saúde ainda requer cuidados especiais. Segundo ela, o político esteve muito sonolento nos últimos dias e, por isso, tiveram que interromper a fisioterapia e a alimentação via oral.

Além disso, foi encontrado secreção pulmonar e o uso de antibióticos foi necessário. Ana Paula explicou que pausar a fisioterapia acaba ocasionando esse problema no pulmão. Ela também afirmou que esse quadro atrasa o processo de reabilitação de Iris Rezende.

Iris Rezende, de 87 anos, segue internado desde que sofreu um AVC em agosto.