Aconteceu no Legislativo Jataiense

Carlinhos reivindica declaração de utilidade pública para o grupo Ilumine

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à administração municipal que seja declarada de utilidade pública, conforme a lei nº 1.129 de, 11 de junho de 1985, a Associação do Grupo Ilumine. A entidade tem como finalidade proporcionar beneficência por todos os meios de suas possibilidades, assistência social e cultural, sem distinção de sexo, cor, raça, nacionalidade, crença religiosa, classe ou qualquer tipo de discriminação; executar ações de forma continuada, permanente e planejada, por meio de serviços socioassistenciais, em favor de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social; aceitar doações, auxílios, contribuições, bem como firmar convênio e buscar parcerias de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com organismos ou entidades públicas ou privadas, desde que não impliquem em sua subordinação ou vinculação a compromissos de interesses conflitantes com seus objetivos nem arrisquem sua independência; realizar outras atividades que proporcionem melhorias na qualidade de vida dos seus assistidos e outras atividades que observem a natureza e finalidade da instituição.

Alessandra pede recuperação de estradas da região de São Domingos

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou ao executivo a recuperação das estradas vicinais da região de São Domingos. Moradores afirmam que todas as estradas daquela região necessitam de manutenção urgente, por não ter havido intervenções de reparos nas estradas no período de 10 anos, por parte da administração pública. “Vale ressaltar que a recuperação das estradas é para atender os produtores rurais e pecuaristas e a linha de transporte escolar que trafegam pela região”, disse ela. “Por ser uma região de elevada produtividade agrícola e pecuária, o fluxo de caminhões e máquinas pesadas é intenso. Daí a extrema urgência dessa realização, levando em consideração as duas safras da região Sudoeste”.

Durval solicita recapeamento da Rua Tia Justina

O vereador Durval Júnior requereu à prefeitura o recapeamento de toda a extensão Rua Tia Justina, no Centro. A malha asfáltica daquela via apresenta diversos buracos e fissuras. “O simples remendo não será suficiente para que se cumpra o aumento da vida útil do asfalto e, consequentemente, para cessar de forma definitiva os impasses enfrentados pelos moradores”, afirmou o parlamentar. “Vale ressaltar que a má qualidade das vias é prejudicial aos moradores enquanto pedestres e condutores de veículos automotores, bem como a todos que por ali trafegam”.

Deuzair pede academia para Praça Jarbas de Assis Carvalho

O vereador Deuzair Parente sugeriu a colocação de placa de identificação e a implantação de academia ao ar livre na Praça Jarbas de Assis Carvalho. “O intuito é não só proporcionar mais qualidade de vida à população, mas também zelar pela organização e pela beleza do nosso município”, afirmou. “Diante disso, inquestionável a necessidade e urgência no aludido requerimento, com o intuito de zelar por um local bonito e agradável para se viver”.