Contrato de concessão do aeroporto de Goiânia será assinado nesta quarta-feira (20)

Vencedor do leilão promovido na Infra Week, em abril, grupo CCR vai administrar seis aeroportos em cinco estados, com previsão de investir R$ 1,8 bilhão pelos próximos 30 anos

O Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), formaliza nesta quarta-feira (20) a assinatura de contrato com o grupo CCR, empresa que administrará o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia (GO), e outros cinco terminais do Bloco Central leiloados na 6ª rodada de concessões aeroportuárias.

Promovido em abril na B3, durante a Infra Week, o leilão assegurou R$ 1,8 bilhão em investimentos nesse lote. O lance vencedor do Grupo CCR representou ágil de 9.156% em relação aos lances mínimos estipulados.

Com o contrato, a União dá início à transferência do controle dos aeroportos de Goiânia, Palmas (TO), São Luís (MA), Imperatriz (MA), Teresina (PI) e Petrolina (PE), hoje administrados pela Infraero. Os seis terminais aéreos serão concedidos à iniciativa privada por um período de 30 anos.

Ao todo, 22 aeroportos foram leiloados na 6ª rodada de concessões, agrupados em três blocos: Central, Norte e Sul. Com isso, ficaram garantidos os R$ 6,1 bilhões investimentos previstos. A arrecadação total em outorgas chegou a R$ 3,3 bilhões.

SERVIÇO:

O que: Cerimônia de assinatura do contrato de concessão dos aeroportos do Bloco Central

Quando: Quarta-feira (20), às 10h

Local: Terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia (GO).

Assessoria Especial de Comunicação

Ministério da Infraestrutura