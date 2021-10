Debate acirrado e ânimos alterados marcaram audiência pública na Câmara Municipal

Participantes da Audiência Pública, revoltados, falaram dos inúmeros prejuízos causados pela falta de energia.

Por Francisco Cabnral

Audiência pública debate fornecimento de energia elétrica em Jataí e região

Em audiência pública realizada no último dia 18, no plenário João Justino de Oliveira, autoridades estaduais, de Jataí e de outras cidades das microrregiões Sudoeste e Extremo Sudoeste, além de representantes da sociedade civil, cobraram da empresa Enel melhorias no serviço de fornecimento de energia elétrica. Todos os participantes relataram transtornos e prejuízos causados pelas contantes interrupções do serviço, tanto na zona urbana quanto na zona rural dos municípios da região.

Além dos vereadores jataienses, Marina Silveira, Alessandra do Adote, Durval Júnior, Abimael Silva, Adilson Carvalho, Carlinhos Canzi, Deuzair Parente, Genilson Santos, Marcos Patrick e Vicente Mantelli, estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, o deputado estadual José Carapô, o vice-prefeito de Jataí, Geneilton Filho de Assis, os prefeitos Eduardo Peixoto, de Chapadão do Céu, Carlos Tadeu, de Santa Rita do Araguaia, Tárcio Dutra, de Serranópolis, Grete Elisa, de Perolândia, e Renis César de Oliveira, de Itajá, o coordenador do Procon de Jataí, Oriston Cardoso, o presidente do Sindicato Rural local, Vitor Geraldo Gaiado, e o presidente do Sindicato Rural de Santa Rita do Araguaia, Fernando Acácio Vieira. Pela Enel, compareceram o presidente da empresa no Estado, José Nunes de Almeida Neto, e o diretor de Operações de Infraestrutura e Redes, José Luis Salas.

Autoridades de toda a região e o público em geral reclamaram dos diversos problemas causados pela falta de energia elétrica, que chega a durar vários dias em algumas localidades. Indústrias ficam paradas, estabelecimentos comerciais perdem produtos que deveriam permanecer congelados, o leite se estraga antes da comercialização, serviços que dependem de internet são prejudicados e atividades escolares são prejudicadas, entre outros contratempos.

Em sua exposição, Salas (foto) afirmou que, desde 2017, quando a empresa italiana comprou a Celg em leilão, o número médio de dias em que os usuários ficaram sem energia elétrica em Goiás caiu de 31 para 17 dias por ano. “Nossa próxima meta é que esta média caia para 12”, revelou o executivo.

Segundo dados da empresa, o tempo médio de atendimento reduziu 25% em um ano na região do Centro de Serviços de Jataí. Salas enumerou os investimentos realizados até agora em Jataí e no Estado. “Peço desculpas pelos transtornos causados, mas temos certeza que vamos melhorar, que vamos virar este jogo”, afirmou.

Crédito das fotos: Talisson Novais/CMJ