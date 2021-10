O objetivo do programa é o cercamento e revegetação de Áreas de Preservação Permanente, com o objetivo de proteger as nascentes.

Dando sequência ao Programa de Recuperação de Nascentes Urbanas e Rurais de Jataí, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, está realizando o cercamento e revegetação de Áreas de Preservação Permanente, com o objetivo de proteger as nascentes.

Inicialmente estão sendo recuperadas, a região da microbacia do córrego Bonsucesso e do Córrego Paraíso, afluentes localizados à cima da captação de água da cidade. O Programa irá contemplar todo o município.

Para participar, os interessados deverão dirigir-se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e fazer o requerimento que serão atendidos em ordem de solicitação.

Após o requerimento, haverá uma visita no local para a avaliação das condições das nascentes e posteriormente o início dos trabalhos.

Este é um importante programa da atual administração, que em parceria com produtores rurais, visa melhorar as condições ambientais do município.

Segundo o Secretário Creso Vilela, os recursos que estão sendo utilizados, são do Fundo Municipal de Meio Ambiente, arrecadados principalmente com o licenciamento ambiental executado pela Secretaria e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

“Essas e outras ações de recuperação e melhorias ambientais, serão executadas ao longo do mandato do prefeito Humberto Machado, que está sempre preocupado com a questão ambiental do nosso município.”, afirmou o secretário.