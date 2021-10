Jataí, no Sudoeste de Goiás, ganha curso de Medicina

Milton Justus com grupo de pessoas em Jataí | Foto: Divulgação

A Fundação Justus e a Fundação Educacional de Jataí anunciaram na sexta-feira, 1º, a criação do curso de Medicina no município. O primeiro vestibular será feito em 2022.

“Estamos há vários anos trabalhando para a criação de um novo curso de medicina no estado. Infelizmente o Ministério da Educação impossibilitou a criação de novos cursos, entretanto, com a nossa parceria junto a Fundação Educacional de Jataí será possível darmos entrada no processo de criação e, muito em breve, poderemos lançar o primeiro vestibular”, diz o presidente da Fundação Justus, professor Milton Justus.

O convênio entre a Fundação Justus e a Fundação Educacional de Jataí prevê outros cursos na área de saúde.

A Fundação Justus dirige a Faculdade de Piracanjuba (FAP).