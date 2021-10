Câmara Municipal em ação

Por Francisco Cabral

A vereadora Marina Silveira requereu ao executivo a instituição do ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas escolas públicas do município. “Além de fomentar a educação inclusiva, a língua de sinais é responsável pela formação de alunos surdos no país, criando novas possibilidades para essas crianças”, explicou a parlamentar. “É comum que as instituições de ensino busquem efetivamente pela inclusão quando algum aluno necessita de um atendimento especial, como, por exemplo, que a escola contrate um intérprete de Libras, caso possua algum aluno surdo. No entanto, seria interessante ensinar a linguagem dos sinais nas escolas mesmo sem haver alunos com deficiência auditiva, de modo a incluir não somente no ambiente escolar, mas na vida cotidiana mesmo, como, por exemplo, ser parado na rua para pedir informações e saber se comunicar mesmo o outro sendo surdo e vice-versa. Infelizmente a maioria das pessoas pensa que os surdos só se comunicam com outros surdos, mas a realidade é que eles fazem todas atividades que qualquer pessoa faz. Precisam ir em lojas, supermercados, farmácias, hospitais, academias de ginásticas, agencias bancárias e muito mais”.

Mantelli pede segurança para servidores e pacientes da UPA

O vereador Vicente Mantelli solicitou às secretarias municipais de Segurança e Defesa Civil e de Saúde que sejam implantadas medidas de segurança para garantir a integridade de funcionários e pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jataí. Há relatos de que pessoas sob efeito de álcool ou outras substâncias têm ameaçado servidores e usuários daquela unidade de saúde.

Abimael e Genilson pedem reforma do Lar do Idoso

Os vereadores Abimael Silva e Genilson Santos solicitaram à administração municipal a reforma e a ampliação das dependências do Lar do Idoso Recanto Feliz João França. O objetivo é proporcionar bem-estar físico, psíquico e social aos moradores, oferecendo em um espaço amplo toda a assistência necessária, com atenção aos cuidados individualizados prestados com carinho e respeito. “O Lar do Idoso precisa transmitir o conforto de um lar, com ambiente alegre, aconchegante e confortável para a melhor idade”, afirmaram. “Hoje o lar oferece atendimento para idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, moradores do município, com capacidade de acolher até 35 idosos. Com a ampliação, é possível aumentar essa oferta de atendimento, proporcionando melhor cuidado, dedicação, conforto, segurança e saúde”.

Adilson solicita ciclovia para trecho da GO-184

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura a construção de uma ciclovia na GO-184, com início na rotatória do Caic, até a entrada da usina da Raízen. “O ciclismo é uma modalidade esportiva que faz bem tanto para o corpo quanto para a mente. Por ser um dos esportes mais completos, o número de adeptos tem aumentado significativamente nos dias de hoje. Tal solicitação se faz devido aos inúmeros pedidos dos ciclistas e entusiastas desse esporte, que trafegam todos os dias pela GO-184. A construção da ciclovia irá trazer uma maior segurança para eles, uma vez que se trata de uma rodovia com bastante tráfego de veículos, como caminhões, ônibus e outros”, ponderou.