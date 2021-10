Aulas presenciais na UEG retornam a partir de 8 de novembro

Após a data, as atividades acadêmicas deverão ser ministradas presencialmente, respeitados os protocolos de biossegurança.

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou a resolução que dispõe sobre o retorno gradual ao regime presencial das atividades acadêmicas. De acordo com o documento, o retorno ao regime presencial ocorrerá gradualmente, a partir do dia 8 de novembro próximo, até o dia 15 de janeiro de 2022.

Após essa data, as atividades acadêmicas deverão ser ministradas presencialmente, respeitados os protocolos de biossegurança e as excepcionalidades previstas pela Instrução Normativa nº 10/2021, que orienta os procedimentos para as atividades dos cursos de graduação e pós-graduação da UEG acerca da finalização do semestre letivo 2021/1 e execução do semestre letivo 2021/2.

Segundo a IN, o retorno presencial terá como prioridade os componentes curriculares/disciplinas e outras atividades atinentes às práticas laboratoriais, ambulatoriais, clínicas, hospitalares, comunitárias, redes básicas de serviços de saúde e jurídicas, estágio supervisionado e prática de campo.

Ainda de acordo com a instituição, “ao discente pertencente ao grupo de risco será assegurado o acompanhamento domiciliar das atividades, desde que formule requerimento próprio ao coordenador setorial do curso a que se aplique, devendo instruí-lo com documentos comprobatórios de sua condição, bem como comprovação vacinal contra Covid-19”.

