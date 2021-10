KPMG abre vagas para programa Summer Job para universitários

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 154 países e territórios, com 200.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente

A KPMG está com inscrições abertas até o dia 14 de novembro para o programa de férias para universitários. O Summer Job é uma imersão com foco no desenvolvimento de carreira para estudantes, por meio de experiência prática e conhecimento do negócio. O programa terá duração de quatro períodos durante as férias universitárias, divididos em dois anos.

São elegíveis alunos que estudem em horário integral, matutino ou vespertino, a partir do terceiro semestre. As áreas de atuação serão Auditoria, para os cursos de Administração, Direito, Ciências Contábeis e Econômicas; e Tax, para os cursos de Administração, Direito, Ciências Contábeis e Econômicas, Tecnologias, Marketing, Relações Internacionais e Engenharias. A divulgação dos aprovados e o início das atividades ocorrerá em dezembro de 2021.

Os estudantes escolhidos irão participar de uma experiência de imersão completa na KPMG durante os meses de janeiro e julho, período de férias escolares. Além disso, ao longo do programa seguirão sendo acompanhados por meio de treinamentos, eventos internos, cursos online e mentorias com sócios que objetivam aprimorar as habilidades técnicas e promover o desenvolvimento de carreira.

"O principal objetivo desta iniciativa é oferecer conhecimentos práticos e desenvolvimento profissional para aqueles que estudam em período integral ou que, por diversas razões, não conseguem ingressar no mercado de trabalho durante a graduação. Ao longo do treinamento, todos estarão envolvidos no cotidiano da empresa, acompanhando os executivos e recebendo mentoria de sócios e gerentes", resume o sócio de auditoria e tax da KPMG, Márcio Santos.

"Com esse programa, queremos alcançar estudantes que por vezes estão fora do nosso radar. Essa amplitude é fundamental para a inovação e diversidade que sempre perseguimos", destaca a sócia de tax da KPMG, Marienne Coutinho.

Os participantes que se destacarem durante o Summer Job KPMG terão a oportunidade de dar continuidade à sua carreira na KPMG Brasil, ainda, concorrer a uma visita às instalações de um dos escritórios internacionais da firma, a KPMG Lakehouse em Orlando, nos Estados Unidos.

"O Summer Job na KPMG tem como premissa garantir uma imersão em áreas importantes da nossa empresa, ao mesmo tempo em que irá proporcionar a prática para alunos que queiram ingressar em posições efetivas após a conclusão dos períodos do Summer", resume a sócia-diretora de Talent Management da KPMG, Fabiana Gorenstein.

Para mais informações e detalhes, consulte o link: https://jobs.kenoby.com/SummerJobKPMG

